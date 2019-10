Cómo bloquear llamadas en teléfonos Android

Si no quieres recibir más llamadas de bancos u otro tipo de establecimientos a los cuáles ya has indicado que no te interesa el producto o servicio que te ofrecen o de esa persona con la que no quieres volver a tener contacto, te contamos cómo bloquear un número en Android.

Es imporetante señalar que, estos tips son exclusivamente, para bloquear llamadas en teléfonos sistyema operativo Android.

1. Bloquea un número desde la app Teléfono.

Da clic en el recuadro Teléfono y entra al historial de llamadas y da clic en el número no deseado. Ahí, verás varias opciones, busca la pestaña “bloquear número” y luego vuelve a pulsar el botón “bloquear del mensaje emergente”. Así, dihco número número será transferido a la lista de números bloqueados, por lo que la llamada será desviada directamente al buzón de voz.

2. De manera manual.

Si optas por este paso, solo es necesario pulsar en el icono de tres puntos situado en el cuadro de búsqueda de la aplicación Teléfono, selecciona Ajustes y luego Bloqueo de llamadas. Ahora, debes tocar la opción Añadir un número, introducir el teléfono en el cuadro de texto y presionar Bloquear, una acción que enviará las llamadas de este número al buzón de voz.

Para ambos casos, en el momento que necesites volver a tener contacto con el número bloqueado, puedes deshacer los procedimientos antes mencionados. Si lo buscas el teléfono por el historial, al encontrarlo puedes hacer clic en el número y dale en la opción Desbloquear número y, por último, desbloquear en mensaje emergente.

Si es por la aplicación Teléfono, accede al listado y entra a la ventana de Números bloqueados y pulsa en la X, colocada junto al contacto bloqueado.

3. Bloqueo de contacto. Lo que tienes que hacer es abrir la carpeta de Contactos y tocar el nombre de la persona molesta. Ahí, pulsa en el icono con tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha y selecciona la opción Redirigir al buzón de voz.

Cabe recalcar que cada marca de celular aparecerán ventanas con diferente nombre, pero todas cuentan con la función de bloqueo de llamadas. Solo basta con conocer cada una de las opciones.