¿Cómo activar la nueva reacción “Me importa” en Facebook?

Anteriormente en este espacio, te mencionamos que Facebook anunció que tanto la social como su plataforma de mensajería “Messenger” contarían con una nueva reacción llamada “Me importa”, la cual en Facebook sería un emoji abrazando un corazón y en Messenger un corazón morado.

Leer también: Diseñan dron que puede controlarse con gestos

A partir de ese anuncio, en internet han circulado diversas publicaciones que señalan cómo obtener la mencionada reacción, como copiar y pegar textos con palabras positivas, ya que al compartir “Buenas vibras” activará el nuevo emoji de “Me importa”, sin embargo es falso.

Entonces ¿qué necesitas hacer para activar la reacción “Me importa"? Nada, solamente tener paciencia, dado a que la reacción del emoji sonriente abrazando un corazón llegará de forma paulatina a tu perfil.

Leer también: TripAdvisor despedirá a 25% de sus empleados

De acuerdo con Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook, la nueva reacción estará llegando a todo el mundo para “mostrar amor y apoyo extra”, solo será cuestión de tiempo. Recordemos que ésta fue la misma forma en la que llegaron las anteriores.



We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) 17 de abril de 2020