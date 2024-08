Shrek 2 llegó a los cines de México como una forma de celebrar su 20 aniversario. La película animada de que marcó a toda una generación. La película estrenada en 2004, no solo fue un éxito en taquilla, sino que también se convirtió en un ícono del cine por sus personajes entrañables, humor y la historia consolidad de Shrek y Fiona, la pareja principal de la saga.

Si tu eres uno de los fanáticos de esta franquicia, en Tech Bit te enseñaremos a cómo activar el modo Shrek en WhatsApp, para que lleves al clásico del cine en tu celular.

Ya se confirmó la filmación de Shrek 5. Foto: IMDb

Paso a paso para activar el modo Shrek en WhatsApp

La mala noticia es que WhatsApp no cuenta con una función interna que active el modo Shrek, sin embargo, tu puedes activarlo siguiendo una serie de pasos.

Antes necesitarás necesitarás descargar una app llamada "Nova Launcher" y tres imágenes de tus personajes favoritos de Shrek. Estas deben ser cuadrada, vertical y horizontal respectivamente.

Una vez descargadas las imágenes, tendrás que seguir estos pasos:

Ícono de WhatsApp

Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp .

y busca el ícono de . Accede al menú.

Da clic en "Editar".

Oprime el logo y, posteriormente, da clic en "Fotos".

Selecciona la imagen cuadrada de Shrek que descargaste previamente.

que descargaste previamente. Al terminar da clic en "Listo".

Shrek. Fuente: Netflix

Fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp .

. Selecciona los tres puntos que se encuentran de lado superior derecho.

Da clic en "Ajustes">"Chats">"Fondo de pantalla".

Aparecerá la vista predeterminada, tendrás que pulsar "Cambiar" y luego "Mis fotos".

Escoge la imagen vertical que descargaste de Shrek y ajústala como más se te acomode.

y ajústala como más se te acomode. Una vez que estés convencido da clic en "Establecer fondo de pantalla".

Shrek. Fuente: Netflix

Teclado de WhatsApp

Ingresa a cualquier chat de WhatsApp .

. Da clic en el recuadro en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono de engranaje.

Posteriormente elige la opción de "Tema" y después el botón azul en "Mis temas".

Selecciona la imagen horizontal de Shrek y ajústala tomando como referencia el tamaño predeterminado.

y ajústala tomando como referencia el tamaño predeterminado. Da clic en "Siguiente". Modifica el brillo y oprime "Listo".

"Shrek". Foto: Archivo

Es importante saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería. Por lo que si sigues los pasos que te explicamos anteriormente, es bajo tu responsabilidad.

