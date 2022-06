¿Cómo activar el “modo Dios” en Alexa?

En la actualidad los asistentes de voz están en tendencia debido a que estos han permitido que la vida de las personas sea más fácil, ya que con este sistema puedes automatizar una serie de procesos que te ayudarán a planificar tus actividades o incluso te permitirán pasar un momento agradable.



Uno de los asistentes de voz más populares en la actualidad es Alexa, el asistente virtual de Amazon el cual está presente en todos los dispositivos Echo, así como en algunos smartphones o tablets. Este asistente ha permitido facilitar muchas tareas gracias a sus comandos de voz automatizados.



Sin embargo, quizá haya algunos que aún no conoces, entre ellos el "modo Dios" o "modo Súper Alexa", el cual te permitirá pasar un momento agradable con tu asistente de voz. En Tech Bit te contamos todo lo que debes saber acerca de este modo y cómo puedes activarlo.

¿Qué es el modo Súper Alexa?



El asistente de voz de Alexa cuenta con un modo súper secreto que quizá no conocías. Se trata de Súper Alexa, el cual se activa después de decirle al asistente una serie de comandos para que se pueda activar.



Evidentemente, los comandos no son fáciles, ya que como mencionamos en un principio, este modo es secreto y solo aquellos que conozcan las claves podrán activarlo.



Lo que hace único a este modo es que Alexa identifica cuando estás intentando activarlo, por lo que si te equivocas en algo o dices de forma errónea algún comando, inmediatamente recibirás una alerta de que no has introducido correctamente las palabras clave.



Y quizá te preguntes ¿qué utilidad tiene este modo? Pues, lamentamos decirte que en realidad no sirve para nada, simplemente es una broma que Alexa comparte con el usuario para pasar un momento agradable.



Si eres videojugador de la vieja escuela, te darás cuenta que el comando que debes introducir para activar este modo hace referencia al código Konami, el cual es un truco que se usaba en varios de los videojuegos de la compañía para activar una opción secreta.



Cuando hayas activado este modo en tu asistente de voz, verás que tu dispositivo sigue igual que antes, sin ningún cambio mágico o con alguna función extra. El modo Súper Alexa existe por mera diversión.



Así puedes activar el modo Súper Alexa



Activar este modo es muy sencillo, solo tienes que hablarle al asistente de voz en tu dispositivo. Primero debes decir, “Alexa, activa el modo súper Alexa”, el dispositivo te responderá que este es un modo ultra secreto y te pedirá que introduzcas un código de activación.



Lo que debes decir es lo siguiente: “Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo. izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start” todo en español a excepción de la palabra “start”.



Se trata de una contraseña un tanto liosa, sin embargo, como mencionamos anteriormente, Alexa te dirá cuando cometas un error y tendrás que introducir de nuevo el comando. Además, si ve que te equivocas varias veces, te dará algunas pistas para que des con el código correcto.



Cuando hayas acertado con el código, Alexa te podría decir una frase como “Din, din, din, el código es correcto, descargando actualizaciones”, esta frase puede variar dependiendo de las veces que lo hagas, ya que cada vez que lo intentes te dará una frase distinta.

Y listo, esta es la forma correcta en la que puedes activar el modo Súper Alexa o conocido por algunos como “modo Dios”.



