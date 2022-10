Coin Center demanda al Departamento del Tesoro de EU por Tornado Cash

Coin Center, una organización sin fines de lucro de política criptográfica, presentó una demanda federal contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU, alegando que la agencia gubernamental se extralimitó ilegalmente en su autoridad cuando criminalizó la interacción con la herramienta de mezcla de monedas Ethereum Tornado Cash en agosto.



De esta forma, Coin Center marcó la segunda demanda que el grupo de defensa ha presentado contra el Departamento del Tesoro, así como la segunda demanda presentada contra el Departamento del Tesoro. sobre sus sanciones de Tornado Cash.

¿Qué pasó con Tornado Cash?

La OFAC sancionó a Tornado Cash en agosto, alegando que piratas informáticos norcoreanos habían lavado criptografía por valor de cientos de millones de dólares a través del mezclador desde su lanzamiento.



Algo así como el 20% del volumen total de transacciones de Tornado Cash estaba vinculado a un hack u otro, alegó el gobierno federal.



Asimismo, de acuerdo con el portal especializado Bitcoin México, la OFAC justificó la prohibición en ese momento argumentando que Tornado Cash, que ofusca los rastros de las transacciones de Ethereum típicamente públicas al mezclar muchas transacciones y, por lo tanto, hacerlas imposibles de rastrear, había sido utilizado para lavar dinero por malos actores, incluidos los patrocinados por el estado de Corea del Norte.



La industria de la criptografía se ha opuesto a la medida, señalando el hecho de que la OFAC normalmente no sanciona el software y el hecho de que Tornado Cash no tiene un operador central.



De igual forma, la industria cripto señaló que al agregar la herramienta a una lista típicamente reservada para organizaciones terroristas y naciones enemigas, el gobierno de Estados Unidos, había violado el principio más antiguo de las criptomonedas: la privacidad del usuario.



"No solo estamos luchando por los derechos de privacidad, sino que si se permite que se mantenga este precedente, la OFAC podría agregar protocolos completos como Bitcoin o Ethereum a la lista de sanciones en [el] futuro, prohibiéndolos inmediatamente sin ningún proceso público", señaló el director ejecutivo de Coin Center Jerry Brito.



Ciudadanos, los principales afectados

En la demanda, Coin Center indicó que los demandantes son los propios usuarios de Ethereum quienes son los principales afectados por la medida, además de subrayar el hecho de que, contrario a lo que pueda pensar la OFAC, la blockchain de Ethereum es completamente transparente.



“Para protegerse, los usuarios de Ethereum emplean herramientas de privacidad. Estas herramientas generalmente permiten a los usuarios borrar cualquier conexión perceptible públicamente entre sus transacciones pasadas y futuras. Hacen esto haciendo que las transacciones de la misma persona parezcan no estar relacionadas, lo que bloquea a los malos que buscan rastrear, acechar, tomar represalias y poner en peligro” señala la demanda y agrega, “Tornado Cash es [una] herramienta de privacidad de última generación en Ethereum. Es un programa de software almacenado permanentemente en el libro mayor de Ethereum, por lo que cualquier persona puede acceder a él o utilizarlo”.

