Captan a madre distraída dándole biberón a su hijo en la oreja

Aunque las mamás siempre están pendientes de todas las actividades que hacen sus hijos, sobre todo cuando son pequeños, a veces pueden tener momentos de distracción que pueden resultar incluso graciosos. Y lo mejor es que en la era de la tecnología, ahora dichos momentos pueden ser captados rápidamente por un celular.



Así le sucedió a esta mamá distraída, quien supuestamente estaba dándole biberón a su pequeño bebé, sin embargo, no se percató que el pequeño ya no estaba tomando de la botella pues ésta ya estaba en su oreja.



Como era de esperarse el video rápidamente se volvió viral en Twitter y causó distintas reacciones por parte de los usuarios de la plataforma.

Leer también: Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa



Viral: Madre le da biberón a la oreja de su bebé



En un video compartido en la cuenta @TheBest_Viral se puede apreciar a una mujer cargando a su bebé mientras le da de comer a este con su biberón. Sin embargo, la mujer se encuentra platicando con otra persona lo cual provoca que se distraiga de su pequeño pues este ya tiene el biberón en la oreja.



Por su parte, el niño ya se encuentra viendo hacia otro lado con carita de incomodidad e incluso comienza a patear la mesa. Cuando la mujer se da cuenta de su error, rápidamente quita la mamila de la oreja de su bebé y ríe por lo gracioso de la situación.



El video recuperado por la cuenta “Lo+Viral” ahora cuenta con más de 837 mil vistas, 57 retuits y 201 “Me Gusta”. Como era de esperarse, el video generó distintos comentarios; “Qué madre tan atenta, limpiándole el oído a su bebé con lechita”, dijo un usuario de la plataforma.



Madres distraídas



Esta no es la primera vez que se capta un momento de distracción por parte de una mamá. En TikTok se volvió viral un video compartido en la cuenta de @thamaraer, en donde se capta a una mamá esperando por su hija en el auto sin darse cuenta que su hija ya se había subido a este; “CC tengo 30 min en el carro y mi mamá me sigue esperando”, dice la descripción del video.



Cuando la mamá se percata de que su hija ya estaba en el auto le dice a sus hijas; “A qué hora se subió, ya me tenías enojada. Por qué no me dicen, ni hizo ruido. Estoy parada aquí como mensa”, dice la mamá mientras sus hijas comienzan a reírse por la situación. El clip se volvió viral en la plataforma de videos cortos y cuenta con 95 mil vistas, 17 mil “Me Gusta”, 28 comentarios y 118 compartidas.



Debido a la viralidad que han tenido los videos de madres distraídas, usuarios de la plataforma de TikTok también han hecho parodias sobre esta situación. Tal como lo hizo @maquilyneth29, quien subió un video a la plataforma en donde se le ve distraída con su celular mientras viste a su hija.



Sin embargo, no se da cuenta que le ha puesto su chamarra y mochila al revés, por lo que cuando se percata de la situación se sorprende. El video tiene como descripción “Yo de mamá”. El clip se volvió rápidamente viral en TikTok y cuenta con 3.9 millones de vistas, 37 mil “Me Gusta”, 230 comentarios y 1454 compartidas.



Leer también: Asegura que la "explotan" en el trabajo; cámara de seguridad la graba bailando en la oficina



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters