Bill Gates: Windows Mobile le hubiera ganado a Android de no ser por Microsoft

Bill Gates declaró que si no hubiera sido por un problema legal que tuvo la firma en Estados Unidos debido a la ley antimonopolio, hoy en día los usuarios utilizarían Windows Phone en lugar de Android.

El cofundador de Microsoft compareció el martes pasado en la Conferencia de DealBook organizada por The New York Times en Nueva York (Estados Unidos), donde afirmó que si no hubiese ocurrido la demanda de antimonopolio el mercado de teléfonos móviles pertenecería a Windows y no a Android según el portal The Verge.

"Sin ninguna duda el caso de antimonopolio fue perjudicial para Microsoft, habríamos estado más enfocados a crear el sistema operativo del teléfono y en vez de estar utilizando Android, estarías usando móviles Windows. Si no hubiera sido por la demanda judicial... estábamos tan cerca, estaba demasiado distraído, me equivoqué por estar atento a las distracciones", declaró Gates.

Estos problemas legales permitieron que Android prosperase: Google compró la compañía por 50 millones de dólares en 2005 con lo que consiguió derrotar a Microsoft. Sin embargo el antiguo CEO de Google, Eric Schmidt, declaró en 2012 que "Google estaba muy preocupada por que la estrategia para móviles de Microsoft fuera exitosa."

Durante su participación en la mencionada conferencia, Bill Gates también señaló que Microsoft perdió una gran oportunidad de lanzar Windows para móviles en un importante teléfono de Motorola, el cual no especificó.

Esta no es la primera vez que Bill Gates se lamenta por lo ocurrido con Android, a principios de este año en una entrevista con Village Global lo calificó como su "mayor error" ya que lo que suponían las perdidas eran unos 40 mil millones de dólares.

