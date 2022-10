BeReal: ¿qué problemas puede generar la red social más descargada que Facebook?

Getty Images



Cuando lees "¡Hora de hacer tu BeReal!" en el teléfono, empieza la cuenta regresiva.

Abres la aplicación, tomas una foto de ti mismo y de lo que sea que esté frente a ti y la tienes que publicar en menos de dos minutos.

La idea de esta nueva red social, BeReal, es evitar las publicaciones prefabricadas o editadas que se comparten en sitios como Facebook, Instagram o TikTok. Que lo que publiques, dicen, "sea real".

Puede ser la comida que acabas de cocinar, el programa de televisión que estás viendo o lo que estés haciendo en el trabajo.

La aplicación fue lanzada en 2020 y despegó recién a mediados de 2022, con más de 27 millones de descargasen todo el mundo según los últimos reportes. Ha sido más descargada que las apps de Meta, como Facebook, en algunos países.

Pero a medida que crece en popularidad, también están apareciendo problemas para algunos usuarios que, urgidos por la app para mostrar lo que hay a sus alrededores, publicaron cosas indebidas.

"No seas tan real"

Si no está familiarizado con BeReal, debes saber que es una nueva plataforma de redes sociales que lanza una notificación a todos los usuarios al mismo tiempo y en un momento aleatorio del día.

Les da solo dos minutos para tomar una foto de su entorno.

La idea es que te tome con la guardia baja y te obligue a ser más "real" de lo que podrías ser cuando seleccionas, por ejemplo, una foto de entre decenas de tomas para una historia de Instagram.







Si no compartes algo en 2 minutos, pierdes la oportunidad de publicar.



Una vez que hayas publicado, puedes desplazarse por todas las publicaciones de tus amigos y ver qué están haciendo.

La mayoría de los usuarios admitirán que han disfrutado la experiencia de mirar la vida cotidiana de sus amigos, aunque solo sea para ver qué había en el escritorio de su trabajo o qué tarea estaban haciendo.

Pero esto ha generado cuestionamientos sobre si es una forma de violar la privacidad, tanto de otros que aparecen en las fotos, como, por ejemplo, del lugar donde trabajas.

"Definitivamente es una mala idea" tomar un BeReal de la pantalla de tu computadora de trabajo, dice Emma Green, experta en protección de datos en Cyber Data Law Solicitors.

"No seas tan real", recomienda.

Un usuario de Twitter escribió: "Yo tratando de leer los correos electrónicos de trabajo de todos los que están en su BeReal". Algo que si bien fue publicado en tono de broma, muestra que es algo posible.

Va contra las leyes

La experta explica a la BBC que hay una serie de factores a considerar en casos en donde hay personas o cosas fuera de tu propiedad, como la información de una computadora.

"Lo más probable es que infrinja las leyes de protección de datos si hay información personal en esas pantallas", como cualquier información vinculada a una persona que la hace identificable, explica Green.

Entonces, sí, incluso incluir la dirección de correo electrónico de alguien en la foto técnicamente sería una violación de la ley en muchas legislaciones del mundo.

Green enfatiza que tomar cualquier foto de la pantalla de tu lugar de trabajo es muy probable que infrinja las reglas de la empresa.

"Probablemente en tu contrato habrá un deber deconfidencialidad como empleado de no divulgar información confidencial", señala.

¿Pero no es privado tu perfil?

Aunque puedes elegir con quién ser amigo en BeReal, Green dice que una vez que se publica algo, nunca puedes estar seguro de quién lo verá.

Se pueden tomar capturas de pantalla o lo puede ver alguien con acceso al teléfono de un amigo.

"Podría dar lugar a medidas disciplinarias, por lo que podrías tener muchos problemas con tu jefe", añade.







Al tener experiencia en otras redes sociales, es posible que pienses que este consejo es dramático y te sientas tentado a tomar una foto indiscreta la próxima vez que suene la alerta de BeReal.

Pero el consejo clave de Green es que la publicación no vale la pena ante el problema que podría causarte.

Incluso si pretendías publicar una imagen inocente, compartida entre amigos, podrías meterte en problemas.

"'No sabía' o 'No me di cuenta' no es una defensa, desafortunadamente", advierte.

