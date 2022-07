Atari celebra 50 años con su consola de LEGO

La marca Atari cumplió recientemente 50 años y la última forma en que su actual propietario, Atari Interactive, celebra la ocasión es con un kit de Lego para su consola más popular.





El Atari 2600 debutó en 1977 como Atari Video Computer System (el nombre se cambió en 1982) con la posibilidad de tener cartuchos intercambiables, algo que fue una revolución en su momento.



*Sound on* Remember when you got your Atari? Recreate that Atari feeling with our homage to the 80’s console that will make you feel like a kid again https://t.co/xDMaoucGX1

#LEGO #ATARI2600 pic.twitter.com/xLB1uXt3wC

