Apple lanzará nuevos iPhone, relojes y Macs este otoño

Apple está a punto de lanzar una gran cantidad de nuevos dispositivos entre este otoño y principios de 2023, según un informe de Mark Gurman de Bloomberg.



Lo que Gurman describe como un "diluvio" de productos incluirá, según se informa, cuatro dispositivos iPhone 14, un conjunto de iPads nuevos, tres relojes Apple, varios Mac actualizados con M2/M3, un par de auriculares AirPods Pro actualizados, un nuevo HomePod y un modelo de Apple TV mejorado con especificaciones.



¿Qué tan probables son estos lanzamientos de Apple?



Aunque Apple anunció dos nuevos Mac con su procesador insignia M2 en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) a principios de este mes, Gurman espera encontrar el chip, y sus variaciones, en varios otros dispositivos.



Esto incluye un M2 Mac mini, M2 Pro Mac mini, M2 Pro / M2 Max 14 y MacBook Pro de 16 pulgadas, así como un M2 Ultra / M2 Extreme Mac Pro.



Por supuesto, están los auriculares de realidad mixta de Apple, que se rumorea desde hace mucho tiempo, que también se espera que vengan con un chip M2.



Si esto no es lo suficientemente abrumador, Gurman dice que el procesador M3 de Apple ya está en proceso y probablemente aparecerá en las computadoras portátiles MacBook Air de 13 y 15 pulgadas que se lanzarán el próximo año.



Ya sabemos que Apple se está preparando para lanzar el iPhone 14 este otoño, y el informe de Gurman ofrece un resumen de todos los rumores que circulan durante el último año más o menos.



Por un lado, según los informes, solo los modelos Pro y Pro Max están configurados para recibir el nuevo y más potente chip A16, así como soporte para la pantalla siempre activa.



También se supone que los modelos de iPhone 14 Pro vienen con un sensor de cámara de 48 megapíxeles, una nueva muesca con un "recorte en forma de píldora" para Face ID y una cámara selfie estilo perforador.



Gurman dice que el iPhone 14 estándar tendrá el chip A15 que viene con el iPhone 13, con una variación de 6,7 pulgadas que reemplaza al modelo Mini.



En términos de iPads, el informe de Gurman indica que Apple lanzará modelos iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas equipados con M2 a finales de este año, además de un iPad más grande de entre 14 y 15 pulgadas que llegará en el "próximo año o dos". Gurman también respalda un rumor anterior de 9to5Mac, que sugiere que un nuevo iPad básico vendrá con un chip A14, 5G y conectividad USB-C.



También se espera que Apple lance tres nuevos modelos de Apple Watch este otoño: el Watch Series 8 estándar, un nuevo SE y un reloj más "resistente" orientado a las personas que practican "deportes extremos".



Gurman señala que, si bien el chip S8 presente en el próximo Watch Series 8 ofrecerá el mismo nivel de rendimiento que los chips S7 y S6 anteriores, el Watch que se lanzará el próximo año contará con un procesador mejorado.



Gurman también espera que Apple suspenda la Serie 3 este otoño a favor del nuevo SE, que también podría venir con el procesador S8, un salto del chip S5 que vino con el modelo 2020 SE .



Apple no tuvo mucho que decir sobre tvOS en WWDC, sin embargo, Gurman dice que se supone que la compañía revelará un nuevo Apple TV con un chip A14 y un poco más de RAM este otoño. Esto configura el dispositivo para las "capacidades de juego adicionales" que pudimos ver en tvOS 16, señala Gurman.



Apple también está listo para lanzar un HomePod actualizado, pero probablemente no hasta el próximo año. Según Gurman, el próximo HomePod tendrá un tamaño y un nivel de rendimiento similares a los del HomePod original lanzado en 2018. Se espera que tenga un chip S8, una pantalla actualizada y una posible "funcionalidad multitáctil".



Los auriculares AirPods Pro también deben actualizarse, y Gurman predice un nuevo chip y un sonido mejorado. Con suerte, esto significa soporte para audio sin pérdidas, que el analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo rumoreó a principios de este año.



