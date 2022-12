Análisis; SSD WD BLACK P40 Game Drive de 1 TB

Hoy en día las exigencias de almacenamiento han crecido, razón por la cual es de gran relevancia contar ya sea en la nube o en formato físico, con espacios de gran tamaño en dónde albergar distintos tipos de archivos, como fotos, documentos, videos o incluso videojuegos.



Por ello la relevancia de adquirir un disco duro que permita tener todos tus documentos a la mano. En Tech Bit probamos recientemente el SSD WD BLACK P40 Game Drive de 1 TB y a continuación te dejamos nuestras impresiones.



Se trata de un SSD externo de alto rendimiento con iluminación RGB que es compatible incluso con consolas de videojuegos, para beneplácito de los gamers.

Diseño



Uno de sus principales puntos destacables, es su capacidad para proporcionar altas velocidades de lectura y escritura con capacidades de hasta 2 TB (en Tech Bit probamos la versión de 1 TB).



Otro punto destacable es su diseño, ya que Western Digital convirtió a este SSD en un accesorio que complementa el look tanto de tu área de trabajo como con tu consola de juego, debido a su diseño que incluye iluminación RGB.





Cuenta con un diseño negro rectangular y unas dimensiones de 106.98mm x 50.82mm x 13mm. De igual forma, posee una carcasa metálica decorada con franjas. Este diseño, además de darle un aspecto gamer, brinda a tu SSD una alta resistencia, permitiéndole soportar caídas de una altura de hasta dos metros.



En su parte frontal se encuentra un puerto USB tipo C, donde podrás conectar el cable que viene incluido en la caja. Dicho cable cuenta con otro puerto USB C en el extremo opuesto, para conectar tu disco duro a una PC, Mac o consola, siendo compatible con USB 3.2 Gen 2×2.





Personaliza tu SSD



Como señalamos anteriormente, este disco duro encaja perfectamente con los usuarios gamers, ya que incluye en la parte inferior dos tiras LED laterales que recorren unas tres cuartas parte de la longitud del dispositivo.



Dichos LEDs pueden personalizarse a través de WD_Black Dashboard, un software de la marca, no obstante, debemos decirte que solamente puedes personalizar las luces LED con Windows.



Si por algún motivo te cansan las luces, es posible desconectar la iluminación para hacerlo un poco más discreto si no deseas que destaque tanto.





Velocidad



El WD BLACK P40 Game Drive SSD brinda un sistema de almacenamiento externo con velocidades de escritura y lectura secuencial de hasta 2.000 MB por segundo, si cuentas con un equipo con USB 3.2 Gen 2×2, debido a que, en caso contrario, las velocidades se verán limitadas a las capacidades del puerto al que lo conectemos.



Compatibilidad



Este disco duro puede utilizarse como se señaló anteriormente, con computadoras portátiles, equipos Mac y sobre todo con consolad de videojuego como las de Sony o Microsoft.



El P40 tiene un desempeño optimo en PlayStation 5 o Xbox Series X/S, proporcionando almacenamiento rápido para copias activas de sus juegos que puede intercambiar en el almacenamiento interno/M.2 de la consola, o para jugar PS4 y Juegos de Xbox One desde el disco de forma nativa.



Esto significa que los juegos como Spider-Man: Miles Morales se pueden archivar, aunque no se pueden reproducir desde esta unidad, pero se pueden mover rápidamente al almacenamiento interno en ambas plataformas para que no tengas que descargar el juego completo y los parches de nuevo.



Asimismo, si estás ejecutando títulos de la generación anterior, verás una mejora notable en la velocidad de conducción. Los discos duros mecánicos de la generación anterior de consolas alcanzaron una velocidad máxima de lectura y escritura de aproximadamente 100 MB/s, lo que resultó en tiempos de carga iniciales bastante largos, pero lo suficientemente rápidos para mundos de transmisión como The Witcher 3.





Características:



Capacidad: 1 TB

Conexión: USB 3.2 Gen 2 x2

Conector: USB-C

Rendimiento de lectura secuencial: 2000MB/s

Rendimiento de escritura secuencial: 2000MB/s

Temperatura operativa: de 0 °C a 85 °C

Compatibilidad

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PlayStation 4 Pro o PS4 con la versión 4.50 o posterior del software del sistema

Xbox One

Windows 11, 10 y 8.1

macOS 10.11 o versiones posteriores

Dimensiones (largo, ancho y alto): 106.98mm x 50.82mm x 13mm

