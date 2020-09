El día de ayer, a través de un evento virtual, Amazon reveló sus nuevos dispositivos, servicios y funciones que se integran a su oferta. Además de los nuevos integrantes de las familias Echo y Fire TV y las capacidades más novedosas de Alexa, presentaron Luna, un servicio de gaming en la nube.

Luna es un servicio de gaming en la nube diseñado para “jugar al instante”. Este servicio está construido sobre la nube de Amazon Web Services (AWS). Al utilizar este producto, los usuarios podrán reproducir juegos con alta calidad y una experiencia inmersiva. Una de las ventajas que tiene al ser en la nube, es que se evitan las descargas o actualizaciones largas y pesadas al tiempo que ahorra la compra de hardware costoso, o configuraciones complicadas.

Otra ventaja es que permite que los gamers cambien de lugar de juego con facilidad. Es decir, pueden comenzar una partida en un juego en una pantalla y, sin complicaciones, continuar en otra sin necesidad de emparejamientos adicionales o cambios en la configuración.

Juega desde cualquier lado

Los gamers también se pueden suscribir al canal de juegos Luna+. El cual, ofrece una biblioteca de juegos en expansión que se pueden disfrutar en los dispositivos mencionados previamente. Los suscriptores podrán jugar en dos gadgets simultáneamente, además de disfrutar de resoluciones de 4K/60fps para determinados títulos.

Durante el acceso previo, Luna+ incluirá títulos como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2; Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Iconoclasts; GRID, ABZU y Brothers: A Tale of Two Sons. Se espera que, en un futuro, lleguen más juegos al catálogo del servicio.

Adicionalmente, Amazon reveló un nuevo canal de gaming de la mano de Ubisoft, el cual estará disponible a través de Luna. Los jugadores que se suscriban a este canal podrán disfrutar de títulos de Ubisoft en resolución de hasta 4K, gameplay móvil y acceso a nuevos títulos cuando el canal cuente con Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, and Immortals Fenyx Rising el mismo día del lanzamiento. Este es el primero de otros canales que ya se encuentran en desarrollo.

Jugar videojuegos se disfruta mejor con amigos. Por eso, plataformas como Twitch son populares entre la comunidad gamer, pues les permiten transmitir o ver las mejores jugadas en distintos títulos (en modo competitivo o no). Otra de las ventajas que le ofrece este servicio de gaming en la nube a la comunidad, es la integración con esta plataforma de streaming de videojuegos.

Dentro de Luna, los jugadores podrán disfrutar del contenido de sus creadores preferidos. Y si ellos son streamers, podrán mostrar sus mejores movimientos en juegos disponibles en Luna directamente desde Twitch.

Control de Luna

Los mandos son una parte fundamental dentro del gaming; los controles de distintos servicios y consolas están diseñados para entregar a los jugadores la mejor experiencia posible, y Luna lo sabe.

Los usuarios de Luna podrán jugar con teclado y mouse, con un mando bluetooth o el nuevo control de Luna con tecnología Cloud Direct. Este control integra el asistentes de voz Alexa y se conecta directamente a la nube para que los gamers sólo se preocupen por pasar al siguiente nivel.

El control Luna integra un diseño con antena múltiple que le da prioridad a las conexiones WiFi para tener menor latencia durante las sesiones de juego. Según Amazon, “las pruebas mostraron una reducción en latencia al jugar con un control Luna Cloud Direct en comparación con un Control Luna vía bluetooth. También hubo reducciones de 17 a 30 milisegundos con PC, Fire TV y Mac”.

Precio y disponibilidad

No hay noticias de que Luna vaya a llegar a México. Sin embargo, los gamers de los Estados Unidos ya pueden pedir una invitación al acceso previo al servicio de gaming en la nube de Amazon.

En cuanto a costo, la compañía reveló que el precio de Luna+ será de 5.99 dólares mensuales durante el acceso previo; los controles Luna estarán disponibles a un precio de introducción de 49.99 dólares durante el mismo periodo de acceso temprano.

Al momento de lanzamiento, el servicio estará disponible para Fire TV, PC y Mac así como aplicaciones web para iPhone y iPad. Se espera que llegue a Android próximamente.