“Ahí tenía mi tesis”: Joven capta a su abuelita lavando su laptop con agua y jabón

Los abuelitos y las abuelitas harían lo que sea por sus nietos, debido al gran amor que sienten por ellos, incluido ayudarlos en la medida de lo posible en tareas diarias y cotidianas como limpiar una principal herramienta de trabajo, ya sea para el trabajo o la escuela, estamos hablando de una laptoop.

Sin embargo, hay algunas abuelitas que toman dichas acciones de manera literal, como el siguiente caso, en el que es evidente la brecha generacional entre abuelos y nietos, ya que recientemente se volvió viral un video TikTok en el que una abuelita decidió ayudar a su nieto a limpiar su computadora portatil, pero no de la manera más segura.

Viral: Abuela lava con agua y jabón la laptop de su nieto

Hace unos días el usuario @aaronyeraa de la plataforma de videos cortos TikTok, subió un video dónde captó a su abuelita mojando y tallando su laptop con una gran esponja amarilla llena de jabón, con el sonido “I´m just a kid” de la banda canadiense Simple plan, de fondo.



Foto: Tiktok @aaronyeraa

“Mi abuelita le quitó los virus a mi laptop. Ahí tenía mi tesis”, se lee en el texto del video, haciendo aún más graciosa la peculiar situación y no es para menos, ya que la señora se muestra demasiado comprometida al tallar con tanta fuerza la PC, haciendo énfasis en la pantalla y el teclado, a lo que su nieto añade que lo dejó oliendo a jabón Foca.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, causando ternura entre los internautas, por el noble gesto de la mujer, que pensó que era buena idea lavar la laptop con agua y jabón, en lugar de utilizar alguna espuma para ello, además de un paño humedo.

El video ya cuenta con más de 382 mil "Me Gusta", más de 18 mil compartidas, casi 3 mil comentarios y más de 5.8 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan al video viral de la abuelita

El video causa gran impacto entre los internautas, generando comentarios de todo tipo, ya que mientras el gesto causó gracia en algunos, otros simplemente se rieron por el acto tierno de la mujer.

“Por suerte hasta mi bisabuela sabe que eso no se moja”; “Te escucho decir que tenías que limpiar el disco duro y te adelantó el trabajo”; “Ten por seguro que ya no tiene virus ni información ni nada"; "que dolor! pero tan tierna tu abuelita”; "Hay que Aclararle los tipos de virus cuando hablamos con nuestras abuelas Es una tierna"; "La abuela: ayudare a mi nieto para que ya no se estrese"; "Por eso hay que tener respaldo del respaldo del respaldo, en una USB, celular etc"; "Me pongo a llorar ... literal me paso algo así con el biberón de mi hermanita; según ella tenia hambre la compu";"el seguro: mi laptop tiene virus la abu escucho: se lo quito el virus a mi nieto"; son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.

