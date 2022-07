Abuela de 90 años conoce por fin a su bisnieta: “¡estoy en el cielo!”

El amor en cualquiera de sus expresiones siempre generara gran ternura y empatía en las personas que lo contemplan o lo viven. Este es el caso de una abuelita, quien no pudo contener su emoción al conocer por primera vez a su bisnieta, recién nacida.



El emotivo momento se volvió viral en TikTok, plataforma en la que puede verse cómo una abuelita de 90 años fue visitada por su nieta que acababa de ser madre y pudo por fin conocer a su bisnieta.

En el clip puede verse a la mujer recostada en una cama, cuando llega su nieta y coloca a la bebé en su pecho. Casi de inmediato, sus ojos se llenan de lágrimas por la emoción de encontrarse por primera ocasión con su bisnieta y poder tenerla entre sus brazos.



"¡Vaya!" exclama emocionada, mientras colocan a la recién nacida en sus brazos. La abuela mira a la cámara en estado de shock mientras abraza con cuidado a la bebé. Luego, se quita los anteojos y acerca su rostro a la adorable recién nacida.



En el video puede verse a la bebita duerme plácidamente en los brazos de la abuela de la joven llamada Alyssa. Mientras tanto, la mujer abrumada por la emoción menciona "Oh", dice repetidamente, agarrándose el pecho. “¡No puedo superarlo!”



Luego, mira hacia abajo y ve los diminutos dedos de los pies de la bebé. "¡Vaya! ¡Vaya!" dice de nuevo, sin palabras, mientras toca los pequeños pies. "¡Oh, mira los pies pequeños!"



“Oh, no puedo superarlo. Mira ese piecito, esa manita. ¿No es hermosa?“, indicó la mujer hacia la cámara.



En ese momento le da un tierno beso y le hace cariño en sus pies y manos, todavía intentando contener las lágrimas por la emoción. “Estoy en el cielo. He muerto y he ido al cielo”.



El video rápidamente se volvió viral y hasta el momento cuenta con 2.6 millones de “Me Gusta”, más de 32 mil comentarios, más de 26 mil compartidas y más de 11 millones de reproducciones.





Los tiktokers quedaron maravillados y cautivados con el video de la abuelita cargando a su bisnieta y así lo dejaron ver en los comentarios:



"¡Dios mío, ella es demasiado linda!" escribió un tiktoker.



“Está bien, pero esa es una preciosa recién nacida”, exclamó otro.



“Se ve fantástica para los 90. Nunca me hubiera imaginado que tenía 90. Esto es absolutamente precioso. Me encantan los mayores con bebés”, escribió otro internauta.



En la cuenta de @alyssabeseri, se encuentran también otros videos de la abuela maravillada con su nieta, los cuales cuentan con miles de reproducciones, debido a lo emotivos que son.





