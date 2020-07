6 claves para entender cómo TikTok quedó en medio de la pelea entre China y EU

Con una ecléctica mezcla de bailes que se vuelven virales y comiquísimas parodias en las que se utiliza mucho playback, TikTok se ha convertido en un fenómeno entre los más jóvenes.

Pero sus fuertes vínculos con China han hecho que la empresa se vea perjudicada a medida que aumentan las tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Países occidentales como el propio Estados Unidos y Australia ahora están considerando prohibir la aplicación e India ya ha hecho lo suyo retirándola de las tiendas de software de los teléfonos inteligentes.

1- ¿Qué es TikTok?

TikTok es una aplicación gratuita que se puede describir como un YouTube de videos cortos. Sus usuarios pueden publicar videos de hasta un minuto de duración y tienen la opción de elegir dentro de una enorme base de datos de canciones y filtros.

También ofrece clips de comedia y citas célebres de películas que los usuarios suelen repetir en playback.

Leer también: Podcast en video, la nueva función en Spotify

Los usuarios de TikTok que tienen más de 1.000 seguidores pueden transmitir en vivo a sus fans y recibir regalos digitales que pueden posteriormente ser canjeados por dinero.

La aplicación muestra videos de las personas que un usuario sigue, así como también una selección de videos que se elige en función de lo que se ha visto anteriormente.

Sus usuarios también pueden intercambiar mensajes privados.

2- ¿Qué tan grande es?

Desde principios de 2019, la aplicación ha aparecido regularmente muy cerca del top de las listas de descargas.

Se cree que las medidas de confinamiento impuestas debido a la pandemia de coronavirus han provocado un aumento en el interés por la aplicación y han ayudado a que TikTok y Douyin -su empresa hermana en China- hayan sido descargadas cerca de 2.000 millones de veces en todo el mundo, elevando el número de usuarios activos en la plataforma a 800 millones de personas.

La aplicación era sumamente exitosa en India, pero la prohibición de las autoridades locales​ convirtieron automáticamente a China en su mercado número uno, seguido de Estados Unidos.

3- ¿Qué vínculos existen entre TikTok y China?

En sus inicios, TikTok no era una sola aplicación, sino tres diferentes.

La primera era una aplicación estadounidense que se llamaba Musical.ly, que fue lanzada en 2014. Dos años más tarde, el gigante tecnológico chino Bytedance lanzó un servicio similar en China bautizado como Douyin.

Posteriormente, ByteDance decidió expandirse en el resto del mundo bajo un nombre diferente: TikTok.

En el año 2018, Bytedance compró Musical.ly y lo incluyó en las operaciones de TikTok.







Getty Images



ByteDance's founder Zhang Yiming is China's tenth richest person, according to the Forbes Rich List



ByteDance intentó distanciarse de China, nombrando a Kevin Mayer, exdirector de estrategia de Disney, como director ejecutivo de TikTok.

4- ¿Qué datos recopila TikTok?

TikTok recopila una gran cantidad de datos sobre sus usuarios, estos incluyen:

Los videos que son vistos y comentados

Datos de localización geográfica

Qué modelo de teléfono tiene un usuario y qué sistema operativo utiliza

El ritmo de tipeo de las personas cuando escriben

Algunos de los datos que recopila la empresa han despertado la atención de muchos, como la reciente revelación de que estaba leyendo de manera regular los portapapeles (que incluye todo lo que se copia y pega) de los usuarios.

Pero igualmente se supo que es una acción que se repite en docenas de otras aplicaciones, como la de Reddit, la de LinkedIn, la del New York Times y la aplicación de la BBC, por lo que muchos consideraron que no era una práctica nefasta.

Leer también: Darán “iPhones especiales” a hackers para que encuentren vulnerabilidades

Gran parte de los datos que TikTok recopila son comparables a los que guardan otras redes sociales sedientas de datos como Facebook.

No obstante, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido, que vela por la privacidad de los británicos, actualmente está investigando a TikTok.

5- ¿Podría China utilizar TikTok para espiar a la gente?

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo que los usuarios de TikTok corren el riesgo de que sus datos terminen "en manos del Partido Comunista chino".

TikTok ha insistido en repetidas ocasiones en que los datos son recopilados y almacenados fuera de China.

"La sugerencia de que estamos de alguna manera bajo el control del gobierno chino es completamente falsa", dijo a la BBC Theo Bertram, jefe de política pública de TikTok para Europa, Medio Oriente y África.







Bytedance



Toutiao es una de las plataformas más populares para obtener noticias en línea en China y es propiedad de ByteDance.



Sin embargo, al igual que con Huawei, los argumentos en contra de TikTok parecen estar basados ​​en la posibilidad teórica de que el gobierno chino podría obligar a ByteDance según las leyes locales a entregar datos sobre sus usuarios en el extranjero.

La Ley de Seguridad Nacional de China de 2017 obliga a cualquier organización o ciudadano a "apoyar, ayudar y cooperar con el trabajo de inteligencia estatal" en conformidad con la ley.

Bertram alegó que "definitivamente" le dirían que no "a cualquier solicitud de datos" de parte del gobierno de China.

Pero ByteDance tendrá en cuenta las consecuencias de molestar al Partido Comunista.

La compañía cuenta con una aplicación de noticias muy popular llamada Toutiao y que fue desconectada durante 24 horas en 2017, según el South China Morning Post, después de que la Oficina de Información de Internet local dijera que había estado difundiendo "contenido pornográfico y vulgar".

Leer también: Messenger Rooms y Facebook Live se unen para transmitir en vivo

Rechazar una orden directa de la inteligencia china podría tener consecuencias para la compañía en general y para su liderazgo.

6- ¿Podría TikTok ser usada para difundir propaganda china?

Otra preocupación es la censura.

El acceso a internet en China es uno de los más restringidos en todo el mundo, con su famoso Gran Cortafuegos que bloquea partes de la web en el país.







Getty Images



TikTok ha sido eliminada de las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes en India.



El año pasado, el diario británico The Guardian informó que el personal y los sistemas automatizados de TikTok habían aplicado reglas de moderación que censuraban todo material considerado políticamente sensible.

Leer también: Con aprendizaje automático buscan predecir casos fatales de Covid-19

Las imágenes de las protestas en la Plaza Tiananmen, en Pekín, y las reclamaciones de independencia del Tíbet se encontraban dentro de este material presuntamente prohibido o restringido.

Otros reportes del Washington Post, que habló con seis exempleados de TikTok, afirmaban que los moderadores en China tenían la última palabra sobre la publicación de algunos videos.

ByteDance dijo que estas pautas se habían eliminado gradualmente.

Pero algunos argumentan que su cultura de moderación aún puede estar sesgada a favor del estado chino.