Firulais, Señor Bigotes, Manchas, Max... no importa cuál sea el nombre de tu compañero peludito de vida, tampoco importa si es pequeño o tan grande como el cariño que le tienes. Pero es un hecho que seguramente te dio grandes alegrías durante el 2020 (aunque si es un gato, posiblemente no le encantó la idea de que utilices su “escritorio de dormir” para trabajar).

Las mascotas son parte importante de la vida - y risa - diaria. Para celebrar a esos héroes peludos, Twitter ha compartido este top 5 de los tweets virales con las mascotas más tiernas y adorables. Aquí te compartimos a estos michis, lomitos - y otros animalitos - que nos alegraron el día y calentaron el corazón.

5. Si hay una cuenta que siempre comparte las mejores fotos de perritos es Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos). Pero en esta ocasión, tocaron el corazón de miles de personas con un hilo para que sus seguidores compartieran las historias de los lomitos que han adoptado. El tuit tuvo una gran respuesta y de inmediato se llenó de conmovedoras historias con las transformaciones de estos animales, quienes seguramente cambiaron la vida de sus humanos.



Abrimos hilo de Lomitos que hemos adoptado. Cuéntanos un poco de su historia pic.twitter.com/Ci6sNew0x6 — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) August 28, 2020



4. El usuario Jorge Cavazos (@caballonegro) compartió un video que hizo su hija de once años. Como cuenta en el tuit, su pequeña les había pedido un minino pero había recibido un no como respuesta. A lo cual, la menor hizo una adorable video respuesta con las razones científicas por las cuales sí es recomendable tener un felino en casa. ¿A poco no es ultra convincente?



Mi hija de 11 años nos ha estado pidiendo un gatito. La respuesta siempre ha sido no. Nos mandó esto. pic.twitter.com/5rH61qeEke — Jorge Cavazos (@caballonegro) August 16, 2020



3. Gatos, perros, conejos, hámsters… todas esas son mascotas comunes. Pero, ¿alguna vez han escuchado de alguien que tiene un gallo como mascota? Pues @franciscogalloc hizo un hilo explicando que el gallo de su prima sufrió una fractura y lo llevaron a la veterinaria donde le tomaron "¿gallos X?"



Mi prima tiene una gallina en SU CASA y aparte se fracturó entonces le hicieron rayos X en la veterinaria OK. pic.twitter.com/LbMWbASFQf — GORGEOUS (@franciscogalloc) August 5, 2020



2. El 2020 ha sido un año atípico en muchos sentidos. Y entre el enorme flujo de noticias preocupantes y serias, a veces se aprecian y agradecen aquellas que nos sacan una sonrisa. Por ejemplo, el tuit realizado por Hogar Luwina (@hogarluwina) con un adorable video donde se puede apreciar a una perrita ciega brincar en un charco de agua. Un chapuzón bien merecido, seguramente.



Perrita ciega descubre un charco pic.twitter.com/kGotfNGPB4 — Hogar Luwina (@hogarluwina) June 18, 2020



Y el ganador es...

1. Todos hemos buscado tutoriales de belleza en Twitter, YouTube y en otros lugares de la web. Pero, ¿quién se iba a imaginar que el mejor consejo nos lo daría un michi comelón? (a través de la cuenta de @miguelcolinart).





Sin lugar a dudas, los michis, lomitos y otros peluditos (o emplumaditos) siempre nos sacan una sonrisa y alegran nuestras vidas. Y aunque 2020 ha sido un reto en muchos aspectos, ellos siempre han estado ahí para darnos una patita (o alita) en todos esos momentos de necesidad.