3 trucos que puedes aplicar en los estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp son una de las herramientas de la app que más actualizaciones han tenido recientemente, y es que esta función, que te permite compartir contenido visible durante un día, ha venido presentando nuevas opciones para los usuarios. Es por ello que hoy en Tech Bit te presentamos 3 trucos que puedes aplicar para sacar todo el provecho a esta función.



Con la herramienta de estados en WhatsApp cualquier usuario puede compartir actualizaciones de texto, algún link, fotos, videos o un GIF, de no más de 30 segundos, los cuales tendrán una duración de 24 horas antes de que se venzan y desaparezcan.



Además, cabe señalar que para que dicho contenido sea recibido por tus contactos, y que tú también recibas las actualizaciones de estados de ellos, ambas partes deben tener sus respectivos números de teléfono guardados en sus celulares.

Aprende a usar mejor esta herramienta con los siguientes trucos:

Cómo silenciar los estados de WhatsApp de tus contactos

El primer truco de esta lista es por si quieres silenciar los estados de alguna persona sin la necesidad de borrar su contacto de tu teléfono, ya sea porque no quieras ver su contenido o por algún otro motivo, y esto es posible con tan solo unos pasos sencillos que te llevarán menos de un minuto.



Lo que se debe de hacer, una vez dentro de la aplicación, es dirigirse al apartado de “Estados” y buscar específicamente el contacto que se desea silenciar; una vez ubicado, entra al estado y en la parte superior derecha presiona el ícono de los tres puntitos el cual arrojará la opción de “Silenciar”.



Una vez que se haya seleccionado el apartado de “Silenciar”, aparecerá en el teléfono una leyenda alertando que las nuevas actualizaciones de estado de ese contacto ya no te aparecerán al principio de la lista, de esta manera, las nuevas publicaciones ya no serán visibles en tu WhatsApp a menos que desactives dicha función.



Imagen: captura de pantalla

Cómo seleccionar qué contactos pueden ver mi estado de WhatsApp

Considerado como uno de los trucos más clásicos de los estados, existe la posibilidad de seleccionar quiénes quieres que vean o no tus actualizaciones de WhatsApp sin la necesidad de eliminar sus contactos, solo es necesario seguir una serie de pasos muy fáciles que te diremos a continuación.



Para esta función es necesario entrar, de igual manera, al apartado de “Estados” y seleccionar la opción de “Privacidad” en la cual aparecerán varias opciones para que elijas la que más cumpla con tus intereses.



Podrás configurar que todos tus contactos puedan ver tu estado en “Mis contactos”; compartir tu contenido con tus contactos excepto con los que selecciones en “Mis contactos, excepto…” y hasta la opción de solo compartir tus estados con ciertas personas eligiendo “Sólo compartir con…”



Imagen: captura de pantalla

Cómo compartir mis estados de WhatsApp en Facebook

Por último, también existe la posibilidad de compartir tu estado de WhatsApp en otra red social como lo es Facebook.

Para ello solo necesitas actualizar tu estado y pulsar la opción de “Compartir en la historia de Facebook”, de esta manera, tu contenido también aparecerá en tus historias de la red social de Meta



Cabe señalar que al igual que WhatsApp, esta historia también tiene una duración de 24 horas para después desaparecer.

