Todos en algún momento hemos estado en apuros a la hora de enviar un archivo con un peso significativo. Ya sea porque simplemente es imposible mandarlo por nuestras redes sociales, o porque queremos enviarlo a través de un sitio especializado en esta labor para que no se pierda la resolución.

A veces, documentos o archivos que en apariencia no son extensos podrían tener un peso superior a lo que podríamos imaginar, la solución no es bajar sus valores para poder adjuntarlo.

Afortunadamente en la actualidad existe una amplia gama de servicios que nos permiten cumplir con esta labor.

En el mercado digital podrás encontrar una amplia gama de servicios que no solo cumplirán con este trabajo, sino también, te permitirán enviar ficheros, es decir, grupos de archivos en conjunto, algunos bajo un costo extra o suscripción, y otros tantos, de manera totalmente gratuita, y justo de este último punto, queremos mostrarte algunas opciones.

WeTransfer: fácil y rápido

Uno de los servicios más populares, pero también, de los más fáciles y prácticos. Con esta opción podrás enviar archivos de hasta 2 GB por grupo, es decir, por correo o link. El servicio es totalmente gratuito, y aunque tiene opción de suscripción, esto es opcional, así que podrás hacer uso de ella sin necesidad de tener una cuenta previa.

Para ingresar a este sitio web, debes aceptar términos y condiciones (recuerda que antes de hacer esto es recomendable que los leas con detenimiento).

Después de pulsar en “Acepto”, tendrás dos opciones: la primera es negar tus datos de correo electrónico y el de tu destinatario para enviarlo por esta vía, o bien, solo anexar los documentos y recibir un link de descarga, en donde vendrán los archivos que adjuntaste.

Send Anywhere y sus 20 GB

Con este servicio es posible enviar archivos de hasta 20 GB, también cuenta con una versión de paga, pero sin duda, el servicio que brinda de forma gratuita podría serte de gran ayuda. Esta opción es compatible con cualquier navegador web y sistema operativo, así que no tendrías por qué tener problemas para usarla.

La interfaz de este servicio va directo al grano, esto significa que las opciones para enviar documentos serán totalmente visibles desde que entres a la página web.

Al entrar a la liga, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el signo de “+”, para adjuntar el documento desde tu computadora o smartphone.

Una vez cargado el archivo, tendrás tres opciones a elegir para enviar el documento, la primera es “Direct”, en donde el servicio te ofrecerá un código QR para enviar los archivos así como una cifra numérica, que podrás compartir para que sea posible la descarga.

La otra opción es por medio de un link, y a través de él estará cargado el documento que desees transferir. La última opción es la más convencional y refiere enviar el documento por medio de un correo electrónico, para ello, tendrás que ingresar tu correo y el de tu destinatario.

Terashare: sin límites

El atributo más llamativo de esta aplicación, es que no hay un límite en cuanto al peso de los archivos que vas a adjuntar, esto significa que no importa que tan grandes puedan ser tus documentos, con esta opción no tendrás ninguna complicación para anexarlos y enviarlos satisfactoriamente.

Dependiendo del documento que vayas a cargar, este servicio tomará el tiempo que sea necesario para completar la labor. Recuerda que es totalmente gratuito y al ingresar tendrás dos opciones para realizar el envío.

En la opción “Select file” podrás enviar un documento en específico, y en “Select directory” podrás anexar documentos por grupos en conjunto, e incluso una carpeta completa, así que tú eliges cuantos archivos deseas enviar. Posterior a ello, tendrás que colocar tu dirección de correo electrónico, la de tu destinatario y un mensaje, este último es opcional.

