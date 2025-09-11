¡Miércoles intenso! En este episodio hablamos de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que dejó 4 muertos y más de 90 heridos —te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Además:

Estados Unidos acusa a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, por crimen organizado y tráfico sexual.

Asesinan a Charlie Kirk, activista conservador, durante un evento en vivo.

Y en una nota más ligera: fans de Oasis reciben a la banda en el aeropuerto… pero los hermanos Gallagher nunca llegaron.

Prepárate para una mezcla de tragedia, escándalos internacionales y un poco de decepción musical. Dale play y ¡Entérate!