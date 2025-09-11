Más Información

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

¡Miércoles intenso! En este episodio hablamos de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que dejó 4 muertos y más de 90 heridos —te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Además:

Estados Unidos acusa a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, por crimen organizado y tráfico sexual.

Asesinan a Charlie Kirk, activista conservador, durante un evento en vivo.

Y en una nota más ligera: fans de Oasis reciben a la banda en el aeropuerto… pero los hermanos Gallagher nunca llegaron.

Prepárate para una mezcla de tragedia, escándalos internacionales y un poco de decepción musical. Dale play y ¡Entérate!

