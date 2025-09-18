Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Paraguay le saca la tarjeta roja a Bermúdez Requena y lo manda de regreso a México, mientras los cárteles nacionales deciden expandir su franquicia hasta Polonia (globalización versión narco). El fiscal promete que ahora sí se priorizará la reparación del daño a víctimas, aunque las madres buscadoras siguen enfrentando extorsiones y enfermedades. En la CDMX, 9 de cada 10 personas ni soñando pueden rentar vivienda, pero al menos el Metro nos regaló una historia tierna: rescataron a una tortuguita en la estación Normal. Y en el showbiz, Jimmy Kimmel se queda sin micrófono tras sus comentarios sobre Charlie Kirk. Dale play y... ¡Entérate!