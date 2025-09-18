Más Información
Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán
Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa
A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum
Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados
"Fue una tragedia, había mucha gente quemada”; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Paraguay le saca la tarjeta roja a Bermúdez Requena y lo manda de regreso a México, mientras los cárteles nacionales deciden expandir su franquicia hasta Polonia (globalización versión narco). El fiscal promete que ahora sí se priorizará la reparación del daño a víctimas, aunque las madres buscadoras siguen enfrentando extorsiones y enfermedades. En la CDMX, 9 de cada 10 personas ni soñando pueden rentar vivienda, pero al menos el Metro nos regaló una historia tierna: rescataron a una tortuguita en la estación Normal. Y en el showbiz, Jimmy Kimmel se queda sin micrófono tras sus comentarios sobre Charlie Kirk. Dale play y... ¡Entérate!