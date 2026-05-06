Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: La presidenta Sheinbaum mencionó que "ningún país nos va a decir cómo gobernar" PAN y Morena se acusan mútuamente; "Maru es traidora" y "Rocha es narco" Madres cubanas llegan a México a buscar a sus hijos desaparecidos. EU suspende proyecto "Libertad" en el estrecho de Ormuz. Casos de hantavirus en crucero generan preocupación mundial. El 1 de julio comienza el emplacamiento de bicis eléctricas. Y al final, consejos prácticos para armar un botiquín de emergencia para esta temporada de calor: Dale play y... ¡Entérate!