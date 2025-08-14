Solo 3 de los 18 equipos de la Liga MX tienen como director técnico a un mexicano. Con la salida de Gonzalo Pineda de Atlas y la llegada de Diego Cocca se evidencia una vez más que los clubes tienen más preferencia y confianza a los entrenadores extranjeros, no así con los nacionales.

¿A qué se debe la falta de oportunidades? En Línea de Fondo analizamos la ausencia de mexicanos en los banquillos.