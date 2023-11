Para derrotar a la vieja política del PRI, PAN, PRD y Morena, Samuel García pidió a los mexicanos pintarse de anaranjado “fosfo, fosfo” y no tener miedo a apostarle a las nuevas ideas de los candidatos jóvenes de Movimiento Ciudadano (MC).

“Hoy les pido arranquemos esta precampaña motivados, pónganse los ‘fosfo, fosfo’ y vámonos macizo a recorrer todo Jalisco para pedir carro completo naranja y eléctrico”, señaló desde Zapopan, donde asistió para acompañar en su inicio de precampaña a Juan José Frangie, abanderado de MC por la presidencia municipal.

Ante miles de militantes y simpatizantes de MC, García Sepúlveda confió en que México se pintará de naranja en las elecciones de 2024 tras y agregó que los mexicanos están cansados de tener gobiernos autoritarios y centralizados.

Prometió a sus simpatizantes que él no fraguará alianzas con ninguno de los partidos oficialistas ni opositores, pues cuenta con un proyecto futurista, verde, de inversiones y nuevas ideas con el que México alcanzará su óptimo desarrollo.

“Voy a ser breve, pero contundente: aquí en Zapopan, en Jalisco y en México, vamos a pintarnos solos, sin alianzas.

“En Jalisco se demostró que sin el PRI y sin el PAN se pueden tener buenos gobiernos. Me enteré desde Monterrey que aquí se armó un Frankenstein: ‘Podemos, hacemos, queremos, robemos y no sé cuánta madre, más Morena, el verde y no se qué más. Quedaron totalmente desconfigurados’”, criticó en compañía del precandidato a la alcaldía de Zapopan.

En la plaza principal de Atemajac del Valle, García Sepúlveda fue arropado por Pablo Lemus, aspirante a la gubernatura de Jalisco, además de Mirza Flores y Alberto Esquer, quienes buscan un lugar en el Senado por la ola naranja.

Portando banderas, carteles naranjas, playeras blancas y tenis “fosfo, fosfo”, los militantes y simpatizantes de MC que se dieron cita en el lugar apoyaron con porras las propuestas de nación del neoleonés, pues mencionó su apuesta por las energías limpias para ponerle freno al cambio climático.

“¡Presidente!, ¡presidente!”, corearon los jaliscienses, entre algarabía. También se escucharon porras que reclamaban la presencia de Mariana Rodríguez, esposa del aspirante.

Tras despedirse de los asistentes, el emecista partió con rumbo a Colima para realizar la pega de “calcas matonas”, en la avenida Constitución, una de las más grandes y transitadas de la entidad.

Antes, Juan José Frangie y Pablo Lemus prometieron a Samuel García que, en las elecciones de 2024, Zapopan será el municipio con más votos para él en todo el país.

“Cuentas con todo este equipo y con Zapoapan para ganar el campeonato presidencial. Te voy a hacer una apuesta, a ti que te gustan, Zapopan va a ser el municipio que más votos te va a dar para que seas presidente”, dijo Frangie.

Ayer, el precandidato único a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano también estrenó un nuevo spot comercial en el que aseguró que, de alcanzar la victoria en 2024, impulsará las inversiones, la economía y nuevas obras.