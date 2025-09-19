Más Información

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

Tercer marino señalado de huachicol fiscal teme por su vida

Tercer marino señalado de huachicol fiscal teme por su vida

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

La lucha por el derecho a su vivienda

La lucha por el derecho a su vivienda

El 19 de septiembre marcó a la Ciudad de México en 1985 y en 2017 con sismos devastadores que dejaron miles de víctimas, edificios colapsados y barrios vacíos, revelando la fragilidad del Estado frente a la magnitud del desastre. En ambos casos, la ciudadanía se convirtió en el verdadero motor de la respuesta, organizando rescates, compartiendo víveres y ofreciendo consuelo mientras la ayuda oficial llegaba tarde o era desviada, dejando huellas profundas en la memoria colectiva y personal de quienes sobrevivieron, un recuerdo imborrable del miedo, la solidaridad y la capacidad humana de levantarse ante la tragedia.

En este episodio analizamos cómo dos terremotos —1985 y 2017marcaron a la Ciudad de México, no solo por la devastación, sino por la respuesta ciudadana que definió generaciones. También abordamos cómo México y Canadá refuerzan su alianza para proteger el T-MEC frente a presiones externas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la libertad de expresión enfrenta amenazas crecientes que podrían redefinir el panorama mediático.

Además, exploramos una paradoja nacional: aumentan los delitos y las víctimas, pero su impacto económico disminuye. Y cerramos con una advertencia estructural: los edificios construidos entre los años 50 y 80 siguen siendo el talón de Aquiles de la infraestructura urbana. Dale play y ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses