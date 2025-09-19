El 19 de septiembre marcó a la Ciudad de México en 1985 y en 2017 con sismos devastadores que dejaron miles de víctimas, edificios colapsados y barrios vacíos, revelando la fragilidad del Estado frente a la magnitud del desastre. En ambos casos, la ciudadanía se convirtió en el verdadero motor de la respuesta, organizando rescates, compartiendo víveres y ofreciendo consuelo mientras la ayuda oficial llegaba tarde o era desviada, dejando huellas profundas en la memoria colectiva y personal de quienes sobrevivieron, un recuerdo imborrable del miedo, la solidaridad y la capacidad humana de levantarse ante la tragedia.

En este episodio analizamos cómo dos terremotos —1985 y 2017— marcaron a la Ciudad de México, no solo por la devastación, sino por la respuesta ciudadana que definió generaciones. También abordamos cómo México y Canadá refuerzan su alianza para proteger el T-MEC frente a presiones externas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la libertad de expresión enfrenta amenazas crecientes que podrían redefinir el panorama mediático.

Además, exploramos una paradoja nacional: aumentan los delitos y las víctimas, pero su impacto económico disminuye. Y cerramos con una advertencia estructural: los edificios construidos entre los años 50 y 80 siguen siendo el talón de Aquiles de la infraestructura urbana. Dale play y ¡Entérate!