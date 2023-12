Directrices para terminar con la epidemia de homicidios en México

Por Ernesto López Portillo

Apenas hace unos minutos un conductor de televisión me preguntó sobre una “estrategia contundente” para terminar con los homicidios. Quiere la varita mágica y tal vez todas las personas la quisiéramos, pero no existe, no al menos si queremos construir un Estado de derecho.

Nuestro país quiso tomar un atajo, lanzó la guerra contra las drogas y todo salió peor. Calderón inició el desastre y hoy continúa, siendo México el cuarto país del mundo con más homicidios violentos en términos absolutos y el décimo primero en términos relativos, según la apenas publicada versión 2023 del estudio global de homicidios de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU (https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html).

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana convocó a una coalición extraordinaria para organizar la Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios, celebrada los días 29 y 30 de noviembre y 1º de diciembre pasados (https://www.youtube.com/watch?v=NR2wlxVUrPM&t=3s) y de la cual surgieron ocho directrices para un plan nacional en la materia (https://ibero.mx/prensa/presentan-en-la-ibero-propuestas-concretas-para-reducir-indice-de-homicidios-en-mexico).

Terminaremos la epidemia de homicidios cuando hayamos reducido la tasa a menos de 10 (https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/06/violence-in-latin-america-epidemic-worse-than-ebola-or-aids); para lograrlo, es indispensable: 1. Construir datos confiables; 2. Reconocer los diferentes tipos de homicidios; 3. Implementar estrategias focalizadas, basadas en evidencia; 4. Adoptar una perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad; 5. Reducir la impunidad en el homicidio doloso, el feminicidio y el transhomicidio; 6. Incluir estrategias dirigidas a las persona agresoras, con especial énfasis en la reinserción social; 7. Implementar una política de control de armas y 8. Fortalecer la articulación entre la academia los movimientos sociales, los pueblos originarios y las organizaciones de la sociedad civil.

En marzo de 2024 presentaremos las directrices ampliadas de cara al proceso electoral y anunciaremos los siguientes pasos de esta coalición integrada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Seminario sobre Violencia y Paz de El COLMEX, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, México Evalúa, Impunidad Cero, Data Cívica y la Ibero CDMX.

Toda persona tiene derecho a exigir que pare la epidemia; pero el Estado mexicano tiene la obligación de no engañar más a la gente. El coctel del engaño incluye: política de drogas fracasada; acceso ilegal masivo a las armas de fuego e impunidad garantizada gracias a la manipulación política de la seguridad y la justicia. Hay experiencias y conocimiento disponible para acabar con esto. Ya no dejes que te engañen.

Programa de Seguridad Ciudadana, Dirección de Incidencia

Ibero CDMX