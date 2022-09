Sin unidad y perdón no avanzaremos

La descomposición del país es cada día peor. Las mañaneras instan al odio, división y confrontación. El dictadorzuelo, desde palacio, dicta normas violatorias a la constitución y diputados y senadores de morena, sus lacayos, no se atreven a mover una coma de lo que se les envía a aprobar.

¿Qué no México está por arriba de intereses tan mezquinos? ¿Por qué la adulación y sometimiento, sin miras que rebasen a lo mandado? ¿Dónde está el coraje, la enjundia, el valor, para hacer un país mejor, más justo, próspero e igualitario?

Pocas voces saltan, reclaman, piden alto al atropello diario a las instituciones. Se cancelan o liquidan organismos, que funcionaban, si no del todo bien, perfectibles de mejora, y que brindaban un servicio a la comunidad. ¿Por qué el engaño a lo ofrecido? La destrucción continúa, sigue culpando a enemigos del pasado, no cumple con la palabra empeñada, miente e inventa excusas, y todo, si todo, por el poder. Está engolosinado con querer pasar a la historia como un gran reformador, cuando la realidad es que pasará como el peor presidente, el que tuvo todo para lograr el cambio y transformación y no lo hizo, porque su ego, su ambición, lo desquició. Logró que la pobreza aumentara, pese a las dádivas que da, sin medir las implicaciones que conlleva. Sigue empeñado en continuar financiando empresas paraestatales que están quebradas, no escucha a expertos, al clamor de parte importante de la población que quiere paz, armonía, unidad para construir el MÉXICO que todos anhelamos y deseamos.

La indiferencia y servilismo de sus lacayos perturba e inquieta. ¡Qué no son mexicanos, con hijos, nietos, padres, hermanos que habitan aquí¡ No quieren entender que si la eduación no es de excelencia, estamos heredando miseria a las generaciones venideras. Hoy no competimos entre nosotros sino con el mundo. La única herencia que podemos legar es educación y que sea de excelencia. Las dádivas no resuelven los problemas, requerimos generar riqueza, para erradicar miseria. Audacia, valentía, aspirar a convertirnos en un país grandioso en que haya menos injusticia e inequidad. Planes que suscribamos todos a 20-30 años. Que sean respetados por gobiernos venideros, que nos den estabilidad y permanencia.

Si no logramos la unidad y el perdón, no avanzaremos. Enfrentamos enormes problemas; la inseguridad, es un de ellos. La delincuencia ha tomado el control de plazas, cobra derecho de piso, toma carreteras y no hay autoridad, gobierno, que los frene. Requerimos de unidad, estrategia, perdón y planes que nos brinden paz y certidumbre.



Notario Público