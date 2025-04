Infancias robadas: la tragedia que no podemos ignorar

Hoy, más que nunca, es necesario hablar de lo que nos incomoda. De aquello que muchos prefieren barrer bajo la alfombra: el reclutamiento infantil en México. Mientras unos celebran con globos el Día del Niño, otros lo hacen cargando pistolas, vendiendo droga o matando para sobrevivir. Esa es la brutal realidad que viven miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

El crimen organizado no recluta en territorios lejanos; recluta aquí, en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestras cárceles. Ahí donde el Estado dejó de llegar, donde la familia se fracturó, donde la pobreza y la violencia se volvieron el único idioma; donde la escuela falló y la presencia de grupos delictivos y drogas se hicieron presentes. Hoy, más de 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por este sistema criminal que promete protección, pertenencia y dinero fácil a cambio de su infancia, su dignidad y, en la mayoría de las veces, su vida.

Los testimonios recopilados por Reinserta nos gritan una verdad que no podemos seguir ignorando: niños de 12 años que ya son sicarios, niñas que encuentran en el asesinato una forma de sentirse valoradas, adolescentes que se cansan de matar antes siquiera de alcanzar la mayoría de edad. No son historias aisladas; son el reflejo de un país que no supo protegerlos.

Este mes, cuando se supone que celebramos los derechos de la infancia, es momento de preguntarnos: ¿qué estamos haciendo realmente por ellos y ellas? En México, siete niñas y niños son asesinados diariamente. Uno de cada cuatro desaparecidos es menor de edad. Y casi medio millón han sido cooptados por redes criminales. Estas cifras deberían quitarnos el sueño.

Desde Penitencia y mi canal, hemos decidido donar nuestro espacio a esta causa de Reinserta. Cada vista, cada like al corto “Nunca Fuimos Niños”, un cortometraje muy poderoso, una producción de THE MAESTROS, idea original de MADE en colaboración con Rainbow Lobster; que muestra la cruda realidad del reclutamiento infantil.

Esta colaboración especial no solo busca informar, sino movilizar. El 100% de lo recaudado por la monetización del corto (que se estrenó en el canal de YouTube de Penitencia) será transformado en apoyo directo al programa de reinserción de Reinserta. Porque creemos que no basta con indignarnos: hay que actuar.

Te invito a dedicar cuatro minutos de tu vida a mirar esta realidad. Cuatro minutos para entender que un niño con un balón es esperanza, y un niño con una pistola es un grito de auxilio. No podemos permitirnos seguir siendo indiferentes. No podemos seguir perdiendo generaciones enteras ante la violencia.

La pregunta no es si podemos hacer algo. La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos seguir sin hacer nada?

Presidenta de Reinserta