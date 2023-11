El CPS16, un modelo no aplicable para mujeres…

“Se colgó ahí enfrente de mí, yo estaba en la celda de al lado y vi cómo colgó la sábana con los barrotes. Las custodias no estaban y se tardaron como 20 minutos en llegar; no hay suficientes custodios para el monstruo que es ese centro”, me contó una interna que acaba de salir del CPS16

En lo que va del 2023 van 9 mujeres que se quitan la vida dentro del Centro de Reinserción Social Federal 16 en Morelos. Con la sábana de su celda les da tiempo de hacer un nudo corredizo y dentro de sus celdas terminar con su vida. Esto representa 8 veces más el número de mujeres que se quitaron la vida en el 2022 y el 2021.

¿Qué está pasando en este centro federal donde se han disparado así los índices de suicidio?

Los centros federales de reclusión son semiprivatizados y están construidos con el objetivo principal de reubicar a las personas dentro de la delincuencia organizada en espacios lejos de sus zonas de operación y con infraestructura de máxima seguridad. Están construidos para perfiles criminales de máxima seguridad.

Para que se den una idea, solo pasar los filtros de un centro te toma por lo menos dos horas y para moverte dentro del centro necesitas usar transporte.

Acaba de pasar el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y este espacio lo uso para ser la voz de las mujeres que hoy se encuentran privadas de la libertad en el Centro de Prevención Social 16; especialmente con aquellas que ya no están.

El CPS16 no se hizo con perspectiva de género, quienes tengan el mínimo conocimiento de la criminalidad femenina y la reinserción social en México sabrían que un centro como el 16 es inaplicable para mujeres.

Este Centro es el único penal federal de mujeres en México, un penal aislado donde más de 97% de la población está completamente abandonada por la complejidad que implican las visitas (esto por la dificultad de acceder, llegar y hospedarse en zonas aledañas al CPS16).

En su mayoría son mujeres menores a 35 años, madres de hijos menores de edad, que quedan en estado de abandono sin poder volver a ver a sus mamás y cuyas causas jurídicas (en su mayoría hombres) están en otros centros generando muchas complicaciones al momento de llevar a cabo las audiencias y alargando brutalmente los procesos jurídicos y legales. Casi el 50% de las mujeres privadas de la libertad en este centro no tienen una sentencia. Las mujeres tienen acceso a una llamada de 10 minutos a la semana y más del 90% de ellas están en situación de abandono.

Las mujeres se están quitando la vida por mal uso de medicamentos que deberían ser controlados, la ausencia absoluta de salud mental y la total desvinculación de sus familias por la falta de acceso a visitas. La reinserción social es inexistente dentro del CPS16 y lejos de atender las rupturas del tejido social, empeoran.

Una estrategia completamente contraproducente para la construcción de paz en nuestro país.

Presidenta de Reinserta. @saskianino