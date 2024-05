¡Vamos arriba en las encuestas!

La casa encuestadora Arias Consultores nos colocan en el puntero y con una considerable e inédita ventaja frente a las otras opciones políticas en la contienda al Senado de la República por Querétaro. Mejor aún, el aire de triunfo se respira en las calles de las ciudades y municipios que hemos recorrido durante la campaña y en el clamor de la gente por el cambio que requieren quienes más lo necesitan. Los olvidados de Querétaro. Y mi compromiso es con ellos y en seguir trabajando arduamente, como lo he hecho siempre, en reducir las desigualdades estructurales existentes en la entidad y que el PAN se esfuerza por ocultar.

He recorrido en dos ocasiones los 18 municipios que tiene Querétaro y visitado hasta 4 veces algunos de ellos, incluidas comunidades a las que nunca van los candidatos del PAN, como Aguafria en Peñamiller o el Huizache en Cadereyta de Montes. He realizado alrededor de 200 actividades políticas, que abarcan los recorridos, así como brigadeos, reuniones sectoriales, ruedas de prensa, entrevistas, conferencias, cruceros, entre otras). Tengo claro cuáles son sus principales problemáticas en materia de agua, movilidad y seguridad y tengo los cómos para resolverlas.

A lo largo de este proceso electoral, he presentado ante los diversos sectores propuestas concretas y viables en torno a la crisis hídrica, el combate a la violencia contra la mujer, la protección de la niñez, los derechos de los trabajadores, el cuidado al medio ambiente, el mejoramiento en procuración de justicia, en el ramo de la construcción y desde luego, mi iniciativa en el combate a la corrupción. Incluso, ya estamos dando resultados ante algunos de los planteamientos de la población; por ejemplo, gestionamos el suministro de electricidad e internet en las comunidades más apartadas del estado, como Senegal, en el municipio de San Juan del Río, así como en El Lobo, La Florida y la Lagunita, pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros. Un servicio de primera necesidad que, sin nuestra denuncia e intervención, seguiría sin ser atendida.

Soy un convencido de la cooperación y coordinación de las instituciones del Estado y de sectores clave para hacer posible la transformación en las condiciones de vida de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual es ejemplo lo anterior. Es el tiempo de romper inercias enquistadas en filias y fobias, que no hacen más que entorpecer el camino hacia la democracia sustantiva que pregonamos aspirar. Atrás deben quedar los tiempos de simulación, de montajes y de corrupción de la vieja política que representa el PRIAN.

Por otro lado, con el ánimo de abonar a la transparencia y la rendición de cuentas y, por tanto, a la democracia representativa, ayer presenté mi declaración “5 de 5” y “8 de 8” ante la junta local del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, que en el primer caso contemplan mi declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, así como la carta de no antecedentes penales y el examen antidopaje. En la segunda, doy cuenta de no ser una persona alimentaria morosa y no haber sido sentenciado por delitos de violencia política contra las mujeres y contra la intimidad sexual.

En el Senado impulsaré acciones encaminadas a promover la difusión de las auditorías externas e independientes que se realicen sobre las finanzas y actividades de la Cámara de Senadores, con el fin de que se apliquen de manera adecuada los recursos públicos, así como fortalecer la Comisión de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores, para que se investiguen efectivamente los posibles conflictos de interés, comportamiento antiético o actos de corrupción por parte de sus integrantes, y tomar medidas disciplinarias apropiadas cuando sea necesario. #YaSeVan