Samuel es la carta de MC; Marcelo tiene de dos: Xóchitl o Morena

Finalmente se despejó la única incógnita que le quedaba a la sucesión presidencial anticipada en México: el partido Movimiento Ciudadano definirá en noviembre a Samuel García como su candidato a la Presidencia de la República, a partir de que Dante Delgado logró negociar el apoyo unificado a una candidatura propia. El sorpresivo pronunciamiento de respaldo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a la postulación del mandatario de Nuevo León para el 2024, confirma que la fuerza emecista apostará por convertirse en una “tercera vía” y en una opción distinta para los mexicanos, ante la polarización y el choque frontal entre Morena y el Frente Amplio por México.

Con la unificación del también llamado “movimiento naranja” en torno a la figura del gobernador nuevoleonés, se le cierra definitivamente esa puerta a Marcelo Ebrard, el morenista en rebeldía y amigo personal de Dante Delgado, a quien sí consideraron en la cúpula emecista para el 2024 y sostuvieron pláticas con él, pero al final sus indecisiones y alargamiento de tiempos para romper definitivamente con Morena y con López Obrador, terminaron por hacer que el propio Dante decidiera impulsar a Samuel García como la opción “propia, joven y fresca” para presentarle al electorado mexicano en las presidenciales del próximo año.

Y mientras en Monterrey, el sábado pasado, causó extrañeza la ausencia del gobernador García en el desfile conmemorativo de la Independencia nacional, en Guadalajara Enrique Alfaro causó sorpresa dentro y fuera de Movimiento Ciudadano al responder a los reporteros que le preguntaron cómo veía la opción del gobernante de Nuevo León como candidato presidencial de ese partido: “Yo creo que sí puede ser, Samuel es una persona a la que aprecio y es parte del equipo que se ha construido a nivel nacional y, si es candidato, pues yo me imagino que lo va a hacer muy bien”, dijo el mandatario jalisciense.

De paso, Alfaro confirmó que no estaba de acuerdo en que se invitara a un externo, como Ebrard, para ser el abanderado emecista: “Él (Samuel) ha demostrado que sabe ganar elecciones y que está encabezando un gobierno que ha ido saliendo adelante en circunstancias difíciles. En lo personal espero que quien encabece el proyecto de Movimiento Ciudadano pues pueda surgir de Movimiento Ciudadano, que no andemos buscando en otros lados porque eso tampoco es un buen mensaje”.

El posicionamiento público de Enrique Alfaro confirma que ya hubo una negociación para acabar con la división y el enfrentamiento que estaba afectando a MC. De acuerdo con fuentes internas de ese partido, Dante Delgado habría aceptado que Alfaro defina sus candidaturas a nivel local en Jalisco y le habría ofrecido ser el primero en la lista para el Senado, con lo que se habrían zanjado las diferencias entre el gobernador y el dirigente nacional, con miras a que ese partido llegue unido a las elecciones del próximo año y pueda presentarse como una “tercera vía” o “tercera opción” para los electores en las elecciones federales y estales del 2024.

Así es que la que será la boleta de la elección presidencial más concurrida en la historia democrática del país parece estar ya completamente definida: dos candidatas mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, representando a dos coaliciones electorales que chocarán de frente y en un ambiente altamente polarizado y confrontado, y un candidato varón, Samuel García, abanderando al partido que se presentará como la alternativa de cambio entre los que ya gobiernan con los resultados que bien conoce el electorado, y los que ya mal gobernaron también al país. ¿Será el tiempo de las mujeres o el tiempo de una nueva alternancia? Esa pregunta la responderán los votantes en la soledad de la urna.

NOTAS INDISCRETAS…Dos decisiones presidenciales en el fin de semana patrio que causaron sorpresa, asombro e indignación entre los mexicanos e incluso en el extranjero. La primera fue la entrega sigilosa de Ovidio Guzmán al gobierno de los Estados Unidos, en un traslado en helicóptero militar del que nunca se informó en México; la segunda la sorpresiva presencia en el desfile militar por la Independencia del Ejército de Rusia, que generó de inmediato reacciones diplomáticas del gobierno de Ucrania, el país invadido por las fuezas de la Federación Rusa de Vladimir Putin. En ambos casos el silencio del presidente López Obrador, que no había dado hasta ayer explicaciones, hablan sin duda de decisiones que fueron tomadas directamente por el Jefe del Ejecutivo, que eligió los días y el momento exacto para ejecutar ambas medidas, a sabiendas de las repercusiones que tendrían dentro y fuera del país. Y aunque en el primer caso se pueden entender razones de seguridad para haber extraditado en silencio al capo que encabeza el llamado Cártel de “Los Chapitos”, lo que llama la atención es que el presidente mexicano y su gobierno hayan elegido justo el día previo a la fiesta independentista para cumplir la petición de extradición de los Estados Unidos, que llevaba casi cuatro años sin ser atendida, y por la que se habían generado ya fricciones y presiones desde Washington en la relación bilateral, desde aquel vergonzoso episodio del “Culiacanazo” ocurrido en octubre de 2019. Parece que el mensaje que quisieron mandar desde Palacio Nacional fue precisamente que la decisión de entregar a Ovidio, al que retuvieron por tanto tiempo en México, se tomó como una “decisión soberana” de México y no por las presiones estadunidenses. Y para reafirmar ese mensaje, la presencia de soldados de las fuerzas invasoras de Putin en pleno desfile independentista de México, se decidió también en Palacio para que a la Casa Blanca y a quien lo quiera entender, les quede claro quién toma las decisiones en el gobierno de México. Algo así como: “somos amigos y socios de los Estados Unidos, pero también somos un país soberano que decide a quién invitar o no a su desfile de Independencia”, sería el mensaje sintetizado desde el Palacio Nacional. Ya como lo entiendan y como reaccionen dentro y fuera de México es otra cosa y por supuesto que, particularmente la presencia rusa en la marcha militar del pasado sábado, traerá muchas reacciones y consecuencias a nivel diplomático y político… Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.