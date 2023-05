El destape fallido y remoto de Cabeza de Vaca

En la fiebre de destapes para la sucesión presidencial que vive el país –sobre todo en la oposición, donde en estos momentos ya hay más aspirantes que posibilidades reales de ganar la Presidencia– el viernes pasado se sumó un suspirante más del PAN: el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien anunció en un video difundido en redes sociales, que después de platicar con su familia y dialogar con ella, decidió que su aspiración “no es ser candidato, yo lo que quiero y puedo es ser presidente".

Curiosamente el destape del exmandatario tamaulipeco se realizó de manera remota en un video grabado en el que se le ve hablar a él en una pantalla, ante un auditorio de personas sentadas en un salón que lo escuchan y estallan en aplausos mientras el político panista, que fue acusado y perseguido por la Fiscalía General de la República durante su gobierno por lavado de dinero y delincuencia organizada, dice que buscará ser presidente para “tumbar este régimen” y llama a “regresarle a México su libertad y su grandeza”, mientras le manda bendiciones a quienes lo ven en su videomensaje y pide “que Dios bendiga a todo México”.

Fuentes del PAN nacional aseguran que el videodestape de Cabeza de Vaca, que por cierto no mereció ninguna mención al día siguiente en las primeras planas de los principales diarios de la Ciudad de México, se hizo desde Houston, Texas, en donde actualmente radica el exgobernador. “Se mueve entre Houston y McAllen, desde allá está mandando sus videos. Lo más que se acerca es a la frontera de McAllen porque teme que le armen acusaciones”, comentaron las fuentes panistas.

Y es que las acusaciones en su contra ya no son solo del ámbito federal, donde la FGR no ha informado hasta ahora que haya cerrado la carpeta judicial en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por el que le libraron una orden de aprehensión federal, a pesar de que el propio exmandatario informó que el pasado 27 de febrero, un juez de Distrito en materia de Amparo le otorgó “el amparo y protección de la justicia federal, dejando insubsistente la orden de aprehensión girada en su contra el 4 de octubre de 2022 por el Juez de Control Iván Aarón Zeferin Hernández”, según un comunicado de sus abogados emitido el 28 de febrero. Él mismo celebró en sus redes sociales que “la justicia me dio la razón” y que la orden girada en su contra “siempre fue ilegal e inconstitucional”.

El problema, aun suponiendo que la FGR ya no lo pueda detener ni acusar, y lo que explicaría por qué Cabeza de Vaca sigue en Estados Unidos, donde por cierto tiene también nacionalidad, y prefiere hacer sus destapes y campañas presidenciales desde el otro lado del Río Bravo, es porque ahora también en el gobierno de Tamaulipas, que encabeza el morenista Américo Villarreal, le han abierto al menos una carpeta judicial por presuntos desvíos de más de 500 millones de pesos. La denuncia, hecha por el gobierno estatal, fue armada con el testimonio de un subprocurador que trabajó durante su gobierno y que ahora colabora como “testigo protegido” para la administración morenista.

Por eso, aún desde la comodidad de Houston y sintiéndose seguro con los gringos, Cabeza se mantiene muy activo en la política panista y negocia con el dirigente nacional Marko Cortés el obtener posiciones para él y su grupo político en las candidaturas para los comicios federales de 2024. De hecho, apenas el pasado 1 de mayo se les vio juntos a Cortés, Cabeza y a Ricardo Anaya participar en un encuentro con empresarios y académicos estadounidenses con los que hablaron de la seguridad y la violencia en México, en la Rice University de Houston, donde los panistas hicieron fuertes críticas a la estrategia del presidente López Obrador.

Así es que, si realmente va en serio su candidatura, Francisco García Cabeza de Vaca se convertiría en el primer aspirante remoto a la Presidencia de México, haciendo campaña desde Estados Unidos. Y no es que dudemos de sus aspiraciones ni sus intenciones, pero en el mismo PAN nos aseguran que la estrategia de Cabeza es más bien lograr un lugar en la lista de su partido para ser senador. “Se lanza por la grande para sacar reintegro, más que candidato a la Presidencia quiere ser senador pluri”, asegura un integrante del CEN panista.

Por lo pronto, el problema de que los medios y la opinión pública no se tomen en serio tantos destapes desde la oposición, es que mientras proliferan cada vez más nombres de aspirantes que ya andan promoviendo su nombre, imagen y proyecto por todo el país, ni al PAN, ni al PRI ni al PRD en lo individual ni a la Alianza Va por México se le ve una estrategia realista y aterrizada para buscar ganar la Presidencia; los tres partidos opositores y su legión de candidatos le apuestan solo al desgaste, al enojo de los ciudadanos y al discurso de saliva para ganarle a Morena y a López Obrador, pero carecen de ideas, tácticas y estrategias puntuales para ir a la elección presidencial y por el Congreso.

Y mientras no haya un proyecto claro y una estrategia puntual, la oposición podrá tener ya casi una decena de aspirantes presidenciales, pero seguirá sin tener posibilidades realistas de enfrentar al aparato y al partido de Estado que operarán con todo y –como ya se ve–– sin respetar las reglas, para buscar la continuidad del proyecto lopezobradorista.

NOTAS INDISCRETAS… Con su discurso de ayer desde la Tribuna del Senado, el senador Ricardo Monreal dejó muy claro que no sólo regresó a Palacio Nacional el pasado 28 de abril, sino también al redil y a la línea del presidente. Porque de haber defendido en sus votos y discursos de los últimos años la división y el equilibrio de Poderes y la vigencia de la Constitución, ahora el zacatecano pasó a la amenaza abierta contra los ministros de la Corte a los que acusó de pertenecer a una “casta privilegiada” y amenazó con hacerles un juicio político por haber invalidado el Plan B electoral de López Obrador. “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido… Y tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, dijo, ayer Monreal en la tribuna senatorial ante los cuestionamientos de la oposición. Luego enumeró una serie de “privilegios” y prestaciones de los que gozan los ministros entre los que mencionó la asignación de automóviles, gastos para comidas, seguros de gastos médicos y bonos de retiro, entre otros. Una de dos: o Monreal se volvió bipolar o el haber estado de nuevo muy cerca de López Obrador le tocó su corazón político y le hizo entender que en la 4T político que no sigue la línea es apestado y traidor, y al parecer él ya se alineó de nuevo… Desde la oficina de Comunicación Social de la Conagua, mandaron una carta que resumimos a continuación por razones de espacio: “Hago referencia al texto que publicó este lunes 8 de mayo en el periódico EL UNIVERSAL y en el que aborda diferentes temas vinculados a la Comisión Nacional del Agua. Al respecto, hago de su conocimiento las siguientes precisiones: Carece de sustento la aseveración de que el presente ha sido un sexenio desastroso para esta Institución y que se encuentra hecha un caos. Por el contrario, se ha avanzado en procesos de reingeniería para asegurar un manejo adecuado de las aguas nacionales, eliminando prácticas de corrupción y opacidad que prevalecían en el pasado. Si bien es cierto que los sistemas informáticos de la Comisión se vieron comprometidos con el ataque ocurrido el 13 de abril, dicha situación se comenzó a atender inmediatamente y en ningún momento implicó que la operación de la Institución se hubiera detenido. Por el contrario, en todo el país se han mantenido los trabajos para garantizar el suministro de agua a las zonas urbanas, el riego agrícola para el campo y la correcta operación de las cuencas hidrológicas en todo el país (..) A esta fecha, de la totalidad de los 18 sistemas críticos, 16 se encuentran listos y funcionando, y los dos restantes están siendo validados por las áreas responsables de los mismos, de manera previa a su liberación. En cuanto a los equipos de cómputo de los usuarios, nos encontramos desde la semana pasada llevando a cabo la reinstalación del sistema operativo y la configuración de los servicios. Es incorrecto señalar que, “cualquier usuario que tenga una concesión de agua puede hacer lo que quiera, abusar del vital líquido incluso por encima de los volúmenes autorizados y la autoridad federal no puede hacer nada para evitarlo”, toda vez que, los mecanismos de control sobre el aprovechamiento de las concesiones no se han interrumpido y a través de la Subdirección General de Administración del Agua, Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás unidades administrativas se mantiene el compromiso irrestricto con la legalidad y el seguimiento para verificar que los aprovechamientos sean los establecidos en las autorizaciones. La suspensión de términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Conagua -que ha publicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Diario Oficial de la Federación- tiene la finalidad de brindar certeza a los usuarios ante el incidente de seguridad informática, pero de ninguna manera implica que se salgan de control los procedimientos a cargo de esta Comisión (…)Lejos de estar en caos, la Conagua se fortalece cada día con el fin de garantizar el acceso de la población a su Derecho Humano al Agua, como lo mandata la Constitución”. Hasta ahí la versión resumida de la carta de la Conagua que difiere totalmente de lo que informaron trabajadores y técnicos de esa institución con los que conversó directamente esta columna… Ayer la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, renunció al cargo para el que le quedaban todavía cuatro años más de ejercicio, y lo hizo, según informó ella misma, “después de compartir profundas reflexiones” con el gobernador morenista de su estado, Alfonso Durazo. La ahora exfiscal no da mayores razones ni argumentos, pero sí dice que tras su encerrona con Durazo entendió que “llegó el momento del relevo en la institución para iniciar un nuevo proyecto”. No es la primera fiscal a la que los gobernadores, sobre todo de Morena, llegan a presionar y, en ocasiones a amedrentar, para que renuncie a su cargo; ha pasado en varios estados a donde llega a gobernar el partido oficial y, según testimonios de algunos exfiscales, en la mayoría de los casos se presiona y amaga a los fiscales para que entreguen su renuncia voluntariamente, so pena de ser investigados, acusados o de plano destituidos en los casos en los que el partido gobernante tiene mayoría en el Congreso. Esas son las “reflexiones profundas” a las que debió llegar la fiscal sonorense dentro del despacho del gobernador Durazo… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.