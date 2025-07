Relaciones tóxicas y violentas de parejas

Se define como una Relación Tóxica e inaceptable aquella entre parejas, sea de noviazgo, matrimonio o exparejas donde existen comportamientos y conductas de abusos e incluso diversos tipos de violencias, que Inicialmente suelen pasar desapercibidos cuando se presenta en forma gradual.

AYUDA PROFESIONAL: Psicología, Psiquiatría, Consultoría de Parejas., Grupos de Apoyo.

TIPOS DE RELACIONES TÓXICAS :

El detonante generalmente es del tipo cultural y donde el agresor busca el: CONTROL , MANIPULACIÓN y SOMETIMIENTO de su pareja, sea hombre o mujer.

Generalmente la víctima es una persona que sufre de dependencia emocional (Necesidad afectiva) y que no identifica encontrarse en una relación disfuncional, no sabe qué hacer para resolverla. Puede tratarse de personas que no tienen ingresos propios y dependen económicamente de alguien.

TIPOS DE VIOLENCIAS :

VIOLENCIA EMOCIONAL : Es la más común por: Manipulaciones, Insultos, Celos, Humillaciones, Amenazas, Menosprecio, Descalificaciones, Afectan la autoestima, Control sobre las decisiones (Amistades, Familia, Formas de vestirse, Maquillarse, Comportarse, Gustos).

Organización Mundial de la Salud, julio 2024: Un 24 % de mujeres entre los 15 y 24 años pertenecen al grupo más violentado, física y sexualmente. Que un 38 % de esta violencia llega a terminar en forma fatal por parte de su pareja.

Un 66.1 % a mujeres de 15 años o más, sufrieron violencias por cualquier agresor y un 43.9% de parte de su pareja.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 2021: Reporta en México que el 43 % de los hombres refieren haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja.

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA:

Ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, llanto fácil

Baja autoestima, pérdida de confianza en sí mismo

Aislamiento y Socialización afectada

Lesiones físicas, no siempre visibles

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRECAUCIONES :

No involucrarse pronto en una relación y aprender a decir “NO” a tiempo.

Conocer nuestros propios límites, plan de vida deseado, saber qué es una relación sana.

Un noviazgo de 2 a 3 años permite conocer más a la pareja.

Evitar relaciones con personas adictas (Drogas, alcoholismo, juegos de azar).

Observar el comportamiento, formas de expresarse, amistades, ambiente familiar de la pareja.

No permitir manipulaciones, controles, insultos, aislamiento de la familia, etc.

En caso de matrimonios, identificar divorcios previos, conocer las razones y situación actual (¿Hijos y expareja?).

Formar una red de apoyo con grupos de amigos positivos y confiables

CENTROS DE AYUDA PARA MUJERES :

Teléfono 911 : En la República Mexicana ofrecen ayuda y orientación dónde acudir los 7 días y los 365 días (Hombres y mujeres).

: En la República Mexicana ofrecen ayuda y orientación dónde acudir los 7 días y los 365 días (Hombres y mujeres). Fiscalía General de Justicia para la Mujer

Red Nacional de Refugios

CONSEJO: Evite las Relaciones Tóxicas.