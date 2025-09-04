Depresión: causas y efectos

La depresión es una enfermedad por un trastorno complejo que afecta el estado de ánimo e impacta en forma significativa en la vida de las personas por múltiples causas, llegando a ser una enfermedad discapacitante. que puede afectar a cualquier persona siendo poco más común en mujeres.

Los Neurotransmisores nerviosos ocupan un 40 a 50% de las causas. En ocasiones es irreversible y persistir por años, que requiere de atención médica especializada inmediata.

La depresión puede clasificarse en:: TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE ( Desesperanza Crónica ), TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR (fatiga, desesperanza y odio así mismo, trastornos del apetito) y variar desde LEVE , MODERADA a GRAVE . La depresión grave puede requerir hospitalización y tratamiento médico especializado intensivo.

La depresión grave puede ser causante de enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, etc, y puede llevar a pensamientos de autolesiones o concluir en suicidio (15% de casos).

La depresión con tendencia al suicidio es más común en médicos que en otras profesiones del 28 al 40 % (urgenciólogos 34%, cirugía 28%). Los niveles también son altos en transportistas y policías.

ESPECIALIDAD TRATANTE : Psicología o psiquiatría

CAUSAS :

Genéticas (Hereditarias)

Estrés, aislamiento social y familiar, soledad

Pérdidas de un ser querido, trabajo, etc.

Traumas

Enfermedades con un mal pronóstico

Trastornos neuroquímicos (Serotonina, dopamina, etc.)

SÍNTOMAS (Físicos y emocionales):

Tristeza, desesperanza, frustración, poca autoestima

Insomnio o dormir en exceso

Falta de concentración / Olvidos

Cansancio, poca energía, cambios en el apetito

Falta de higiene, de arreglo,

Los síntomas más graves son las ideas suicidas

AFECTACIONES COGNITIVAS:

Afectaciones de la Memoria

Percepción inexacta o distorsionada del entorno y la realidad

Trastornos en el razonamiento

Afectaciones del aprendizaje

Incapacidad de resolver problemas cotidianos

Mayor atención a eventos negativos o apatía en efectuar actividades

Apreciar un futuro incierto o desolador

La pérdida de interés mayor de 2 semanas a las actividades antes atractivas y relevantes es un foco de alerta de un posible cuadro depresivo. En algunos casos, la depresión puede curar o remitir y en otro, solo controlarse,

La depresión puede también incrementar la posibilidad de desarrollar problemas circulatorios o diabetes, aunque se desconocen en específico estas causas. En la depresión existen casos de recuperación y en otras pueden presentarse recaídas, aun con tratamiento y volverse crónicas

TRATAMIENTOS:

1).- Terapia cognitivo-Conductual (psicoterapeuta) : Ayuda a cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos.

2).- Medicamentos antidepresivos: (Psiquiatría) Restaurar los niveles de neurotransmisores.

3).- Terapia Interpersonal : Busca mejorar las relaciones y la comunicación interpersonales.

4).- VIDA SALUDABLE : Deporte, suspender alcohol, tabaco, consultar al médico en caso de toma de medicamentos o enfermedades prexistentes.

CENTROS DE AYUDA E INFORMACIÓN :

1).- ATENCIÓN TELEFÓNICA “Línea de la Vida” de la Secretaría de Salud

En Teléfono 800 911 2000” brinda apoyo en forma gratuita. 365 días las 24 horas.