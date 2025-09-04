Depresión: causas y efectos

La depresión es una enfermedad por un trastorno complejo que afecta el estado de ánimo e impacta en forma significativa en la vida de las personas por múltiples causas, llegando a ser una enfermedad discapacitante. que puede afectar a cualquier persona siendo poco más común en mujeres.
Los Neurotransmisores nerviosos ocupan un 40 a 50% de las causas. En ocasiones es irreversible y persistir por años, que requiere de atención médica especializada inmediata.
La depresión puede clasificarse en:: TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (Desesperanza Crónica), TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR (fatiga, desesperanza y odio así mismo, trastornos del apetito) y variar desde LEVE, MODERADA a GRAVE. La depresión grave puede requerir hospitalización y tratamiento médico especializado intensivo.
La depresión grave puede ser causante de enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, etc, y puede llevar a pensamientos de autolesiones o concluir en suicidio (15% de casos).
La depresión con tendencia al suicidio es más común en médicos que en otras profesiones del 28 al 40 % (urgenciólogos 34%, cirugía 28%). Los niveles también son altos en transportistas y policías.
ESPECIALIDAD TRATANTE: Psicología o psiquiatría
CAUSAS:
- Genéticas (Hereditarias)
- Estrés, aislamiento social y familiar, soledad
- Pérdidas de un ser querido, trabajo, etc.
- Traumas
- Enfermedades con un mal pronóstico
- Trastornos neuroquímicos (Serotonina, dopamina, etc.)
SÍNTOMAS (Físicos y emocionales):
- Tristeza, desesperanza, frustración, poca autoestima
- Insomnio o dormir en exceso
- Falta de concentración / Olvidos
- Cansancio, poca energía, cambios en el apetito
- Falta de higiene, de arreglo,
- Los síntomas más graves son las ideas suicidas
AFECTACIONES COGNITIVAS:
- Afectaciones de la Memoria
- Percepción inexacta o distorsionada del entorno y la realidad
- Trastornos en el razonamiento
- Afectaciones del aprendizaje
- Incapacidad de resolver problemas cotidianos
- Mayor atención a eventos negativos o apatía en efectuar actividades
- Apreciar un futuro incierto o desolador
La pérdida de interés mayor de 2 semanas a las actividades antes atractivas y relevantes es un foco de alerta de un posible cuadro depresivo. En algunos casos, la depresión puede curar o remitir y en otro, solo controlarse,
La depresión puede también incrementar la posibilidad de desarrollar problemas circulatorios o diabetes, aunque se desconocen en específico estas causas. En la depresión existen casos de recuperación y en otras pueden presentarse recaídas, aun con tratamiento y volverse crónicas
TRATAMIENTOS:
1).-Terapia cognitivo-Conductual (psicoterapeuta): Ayuda a cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos.
2).-Medicamentos antidepresivos: (Psiquiatría) Restaurar los niveles de neurotransmisores.
3).- Terapia Interpersonal: Busca mejorar las relaciones y la comunicación interpersonales.
4).- VIDA SALUDABLE: Deporte, suspender alcohol, tabaco, consultar al médico en caso de toma de medicamentos o enfermedades prexistentes.
CENTROS DE AYUDA E INFORMACIÓN:
1).- ATENCIÓN TELEFÓNICA “Línea de la Vida” de la Secretaría de Salud
En Teléfono 800 911 2000” brinda apoyo en forma gratuita. 365 días las 24 horas.