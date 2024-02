Por Ricardo B. Salinas

“¿Cómo puedo mejorar al mundo, siendo un lugar tan vasto y tan complicado? Construye una mejor versión de ti mismo”.

―Anónimo

Con frecuencia, la gente me pregunta cuál es la fórmula del éxito. No considero que haya recetas mágicas para triunfar, pero las personas exitosas comparten cualidades indispensables para alcanzar sus sueños, como ser tenaces y perseverantes.

Dicho de otra forma, es fundamental el carácter, la actitud, la forma en la que pensamos: todo está en la mente. En mis conferencias, les digo a los jóvenes: quieres triunfar, ¡primero tienes que creer que puedes!

Actualmente tenemos a nuestro alcance muchas herramientas que nos permiten fortalecer ese carácter, para cambiar nuestro “chip mental” con ideas que mejoren nuestra determinación ante los retos de la vida. Al respecto, recientemente compartí las ideas que Tony Robbins desarrolla en su libro Poder sin límites.

Ahora quiero hablar de otro autor al que frecuentemente cito, Lou Tice, reconocido a nivel mundial por sus investigaciones sobre cómo funciona la mente. Gracias a los conocimientos que obtuvo por su trabajo, creó un método de cinco pasos para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial, al que llamó Diálogo Inteligente. ¿Cómo funciona? Veamos.

Tice afirma que la forma más efectiva para mejorar la calidad de vida de las personas es mejorar lo que llama “auto-diálogo” (o diálogo consigo mismo). Plantea un concepto que se aplica en cada etapa del proceso: la afirmación, que define como tener fe y creer en tu potencial, en el ideal imaginado, en el resultado deseado y en la meta establecida. Trataré de resumir lo más importante de los cinco pasos:

Aclarar visión, misión, valores, motivación, actitud

En este punto plantea que conocer y aceptar el aquí, es decir, la realidad actual, es tan importante como imaginar y asimilar el allá (lo que queremos alcanzar), y para lograr que una idea se haga realidad, debemos tener claros los siguientes aspectos:

Visión y misión: nunca lograrás todo aquello en lo que sueñas, pero pocas veces lograrás algo que no hayas soñado primero. Piensa en términos de ideales, compáralos con tu realidad actual, establece lo que quieres. Identifica lo que quieres llegar a ser, visualízate a ti mismo alcanzando el anhelado resultado final.

nunca lograrás todo aquello en lo que sueñas, pero pocas veces lograrás algo que no hayas soñado primero. Piensa en términos de ideales, compáralos con tu realidad actual, establece lo que quieres. Identifica lo que quieres llegar a ser, visualízate a ti mismo alcanzando el anhelado resultado final. Motivos y valores: establece un sistema de valores, determina tus motivos. Hazte preguntas duras acerca de ti mismo para evaluar tus valores. Establece prioridades en cuanto a tu inversión de tiempo, energía y dinero.

establece un sistema de valores, determina tus motivos. Hazte preguntas duras acerca de ti mismo para evaluar tus valores. Establece prioridades en cuanto a tu inversión de tiempo, energía y dinero. Actitud correcta: aunque ya tengas establecida la meta, probablemente no la lograrás hasta que desees y tengas una poderosa razón para alcanzarla. Sustituye la idea de “tengo que” (negativo) por un “quiero” (constructivo), libera tu creatividad y pasión. La motivación es el impulso que nos mueve hacia adelante . Podemos estar motivados externamente por palabras o acciones de otros o motivarnos internamente usando nuestro propio diálogo inteligente.

Aplicar auto-diálogo constructivo

Con este paso, nos dice Tice, podemos hacer que nuestra mente domine la materia mientras nuestro subconsciente creativo nos ayuda a ver las opciones y el potencial.

Mucha gente se siente “tonta”, en parte por la forma en que es tratada y condicionada. En cambio, otras son condicionadas para ver las cosas de manera diferente. Si cambiamos el interior, el exterior cambiará. Esto tiene que ver con el proceso de pensamiento. Cuando controlamos conscientemente este proceso, somos capaces de cambiar la manera de pensar y de comportarnos.

Establecer y fijar metas

Tener metas es vital para contar con una guía clara hacia dónde nos dirigimos. Si no nos fijamos objetivos o ideales, si no tenemos nada para ver hacia adelante con expectativas positivas hacia el futuro, podemos debilitarnos, autodestruirnos o morir. Además, si no nos planteamos nuestras propias metas, adoptaremos las sugerencias de los demás .

Las metas deben ser suficientemente grandes para crecer. Nos permiten desarrollar energía creativa, motivación, fuerza y dirección.

Cuando tienes una visión y te fijas un objetivo, comienzas a sentirte insatisfecho con tu situación actual. Este punto es interesante porque mientras más subes tu nivel de expectativa y tus niveles de excelencia personal, más inconforme estás con el estado actual de las cosas. Esa es la clave para ayudarte a realizar tus sueños y la razón principal para plantearte metas: superar la realidad que vives.

Tomar acción, corregir el rumbo

El liderazgo se trata en gran medida de entrar en acción y desarrollar habilidades para hacer que sucedan cosas positivas.

Tice considera que el gran momento para poner en acción nuestras ideas es ahora. No podemos esperar al momento perfecto porque éste nunca llega. Podemos iniciar con pequeños y exitosos pasos, viendo y detectando oportunidades al tiempo que debemos evitar la resistencia y el auto-sabotaje (decir: no puedo). En el camino se aprende especialmente de los errores. Lo importante es no volverlos a cometer.

Formando personas y equipos

Estoy totalmente de acuerdo con Tice cuando afirma que se requiere un equipo ganador para enfrentar los grandes retos de las empresas, conformado por personas de alto rendimiento ―y añadiría, de full life, que le dediquen su vida a los proyectos―, que compartan los valores de la organización.

Un aspecto que destaca en esta etapa del proceso, es el liderazgo, que debe tener credibilidad y contribuir a aumentar la autoestima del equipo.

Para ello, se debe tomar en cuenta que los equipos, grupos y organizaciones, tienen auto-diálogo o diálogo de equipo. Un diálogo inteligente de equipo es positivo y afirmativo para fomentar la autoestima. Si el diálogo es negativo, se refleja en el desempeño del equipo, como detalla Tice en su libro Smart Talk.

Finalmente, la base del éxito está en el convencimiento que tengas de querer lograr algo, en tener fe en tu potencial, en que obtendrás los resultados deseados y que alcanzarás la meta fijada.

Nuestras creencias limitan y condicionan la percepción de la realidad que nos rodea. Como dice Lou Tice, usemos la imaginación para cambiar la percepción que tenemos sobre nuestros propios límites y liberar nuestro máximo potencial .

Presidente y Fundador de Grupo Salinas

Sitio: https://www.ricardosalinas.com/

Twitter: @RicardoBSalinas

