Elección judicial: la línea, el despecho y el Plan B

En el transcurso de los próximos quince días, es decir de aquí al domingo primero de junio, fecha de la elección judicial, podrían suceder hechos que acaben por desnudar un proceso simulado o cuestionen su legitimidad o hasta lo descarrilen.

Mi colega columnista en estas páginas Mario Maldonado dio a conocer una “lista de elegidos”, que traería el visto bueno de Palacio Nacional y con la que se tiró “línea” a gobernadores, líderes parlamentarios y dirigencias de Morena reunidos el 5 de mayo en la Segob, y a sindicatos afines al régimen convocados por la Secretaría del Trabajo el 12 de mayo, para que promuevan el voto a favor de quienes la integran.

Las y los “ungidos” para la Corte serían: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, María Estela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García. Y para el Tribunal de Disciplina Judicial Verónica De Gyves, Indira Isabel García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino León Tovar.

Todas ellas y ellos, por su currículo, están en la órbita de la 4T o no son sus críticos acérrimos, pero resulta que tras conocerse la “lista” se han intensificado las pugnas entre gobernadores y dirigencias de Morena. Varios de los candidatos no incluidos machacan despechados con la idea de que la elección del primero de junio será una simulación y valoran la posibilidad de renunciar en los próximos días para dejar solos a quienes van a la segura impulsados desde el poder.

Ese malestar incluye a personajes como el expresidente de la Corte Arturo Zaldívar y los líderes parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López, cuyos favoritos no generan consensos o ni siquiera fueron considerados entre los “ungidos”,

También hay descontento de gobernadores como el oaxaqueño Salomón Jara o la veracruzana Rocío Nahle, quienes ya encabezan una coordinación de mandatarios estatales para impulsar otros perfiles; y de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien no pudo imponer a su incondicional Selene Cruz ni a ningún allegado de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde.

La inconformidad incluye a Yasmín Esquivel quien como ministra en funciones tiene prácticamente asegurado su lugar en la Corte o que incluso podría presidirla si obtiene el mayor número de votos, pero que no tendría manera de ganar una votación en el pleno con un tribunal integrado por quienes conforman la referida “lista”, la mayoría afines a la también ministra en funciones Lenia Batres.

Esquivel ha iniciado pláticas con los coordinadores parlamentarios morenistas que tienen ascendencia con gobernadores y líderes de oposición en al menos ocho estados del país para impulsar un plan B, es decir, una lista alterna conformada por la propia Yasmín Esquivel, la exprocuradora Marisela Morales, la magistrada Zulema Mosri, la abogada Dora Martínez Valero, la magistrada Paloma García Villegas Sánchez Cordero, el especialista en derecho militar, César Gutiérrez Priego, el consejero de la Judicatura, Sergio Molina, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar y el académico Eduardo Santillán.

Todo esto sin ignorar la prohibición expresa de la ley a partidos y funcionarios públicos de promover candidatos al Poder Judicial ni el hecho de que falta la aduana de la participación ciudadana que se estima escasa y que lo será más si se confirma que los electos fueron previamente seleccionados y que solo se trató de una tomadura de pelo.

1. AYOTZINAPA: SEGUNDA REAPERTURA. Como resultado de la reapertura del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa prometida a sus padres por la presidenta Sheinbaum fue detenida el miércoles pasado en Chilpancingo la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana Marín, acusada de haber ordenado la destrucción de videos que eran evidencia clave. Por su edad (79 años) y estado de salud sufrió una amenaza e infarto en su detención. La nueva ruta que se investiga en el caso Ayotzinapa es la presunta colusión de autoridades municipales y estatales guerrerenses con la delincuencia organizada no solo para secuestrar a los normalistas sino para alterar y desaparecer pruebas, imputación que se le hace a Galeana Marín. En esta nueva línea de investigación podría procederse contra el exgobernador perredista de guerrero, Ángel Aguirre Rivero quien, consultado por esta columna dijo no temer que se le involucre. También reveló que la magistrada en retiro detenida el miércoles pasado nunca le notificó la existencia de videos captados por cámaras de seguridad de la sede del Tribunal en Iguala. Más aún: aseguró que esos videos existen, ya que las personas a las que se les encomendó su destrucción no cumplieron con la orden. A ver.

2. ¿MÁS PERMISOS PARA CASINOS? La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara en su conferencia de prensa del miércoles pasado: no se ha otorgado ningún nuevo permiso para abrir casinos en el país. Cuestionada sobre la inminente apertura del Casino Jubilé en Naucalpan, donde siguen las obras para la inauguración del que se anuncia como el más grande de América Latina, la presidenta Sheinbaum encargó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que no se abra ningún casino porque no ha cambiado la política de la 4T, implementada desde el gobierno del expresidente López Obrador, de no otorgar permisos de operación a nuevos centros de juego con apuestas. ¿Así o más claro? Ahora sólo falta que la Dirección General de Juegos y Sorteos que depende de la Segob cumpla con la instrucción presidencial.

3. EL MAGISTERIO Y LA 4T. Los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su secretario general Alfonso Cepeda Salas reiteró en el Día del Maestro, celebrado ayer, su apoyo al segundo piso de la 4T que reconoce su labor y ve a las maestras y maestros como protagonistas esenciales de dicha transformación. Este pronunciamiento cobra especial relevancia porque es la organización sindical más importante del país. El SNTE aceptó ayer un aumento salarial de 9%. Por el contrario, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó tal incremento por considerarlo insuficiente y menor al 10% del año pasado, e instaló un campamento permanente en la plancha del Zócalo de la ciudad de México luego de marchar desde el Ángel de la Independencia.

4. CORREO DIPLOMÁTICO. Fundada hace 42 años por el fotógrafo, editor e incansable observador de la política exterior mexicana, Gabriel López Quijada, la revista especializada “Correo diplomático y consular” ha iniciado una segunda época con la publicación del ejemplar correspondiente al primer trimestre de 2025. Sus páginas vuelven a mostrarse con la convicción de que los actuales tiempos de incertidumbre internacional son los tiempos de la diplomacia, la gran herramienta contra las amenazas y los males del mundo. Cuenta además con el enorme archivo fotográfico que López Quijada compiló con los líderes mundiales de la Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética a mediados y finales del siglo pasado. “Correo diplomático y consular” reaparece bajo la dirección del periodista y licenciado en relaciones internacionales José Guillermo López Figueroa. En hora buena y mucho éxito.

5. IA EN EL SECTOR INMOBILIARIO. La delegación en la comarca Lagunera de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CanadeviI), presidida por Marcelo Obeso Anaya realizará la semana próxima (22 y 23 de mayo) en el centro de convenciones de Torreón, Coahuila, la cuarta edición del Foro Inmobiliario del Norte. Bajo el lema “El poder de construir el futuro de México”, el evento reunirá a líderes y expertos del sector, así como a importantes empresarios y autoridades, con quienes se podrá interactuar a través de sesiones de “networking”. El Foro contará con expositores de primer nivel como Samuel Vázquez, economista en jefe de BBVA, Román Rojas Galván, director de la arrendadora Bancrea, Gene Towle, managing partner de Softec México, entre otros. El tema: uso de la tecnología en el sector inmobiliario, destacando el de la inteligencia artificia (IA), por su contribución en la promoción y desarrollo de la vivienda. También se analizará el Plan México del gobierno federal que busca impulsar la construcción de viviendas, con motivo de la llegada de diferentes industrias a nuestro país. Con ello se espera que el sector inmobiliario crezca significativamente en este 2025, con un aumento del 15 por ciento al término del año.

