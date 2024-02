El Yunque llega al cuarto de guerra de Xóchitl

¿Recuerda usted a Ramón Muñoz Gutiérrez?

Fue jefe de la oficina de la Presidencia e Innovación Gubernamental de Vicente Fox (2000-2006).

Pues resulta que es el cerebro estratégico de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

Y usted, lectora o lector, preguntará qué de novedoso o extraño tiene que un panista de toda la vida se ocupe de esa función, aunque la candidata aliancista prefiera marcar distancias partidarias para afianzar la peregrina idea de que es una aspirante ciudadana.

Bueno, es que Muñoz Gutiérrez es uno de los más influyentes personajes de la organización secreta de derecha radical “El Yunque”, según ha documentado ampliamente en sus tres libros el periodista Álvaro Delgado, hoy director de Investigación del portal informativo “Sin Embargo”.

El nombre de “guerra” de Muñoz Gutiérrez desde su rito iniciático en esa organización secreta que los miles de archivos revelados por WikiLeaks de Julián Assange describen como “una de catolicismo ultraconservador cercano al fascismo, con orígenes paramilitares y tácticas de conspiración y violencia como instrumentos de acción política”, es “Julio Vértiz”, uno de sus animadores jesuitas, confeso admirador de Hitler y el nazismo, luego de que “El Yunque” fuera fundado en Puebla bajo el auspicio del recalcitrante arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, en 1951.

Es “una especie de teocracia clerical o talibanes cristeros”, en palabras del embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco. Una organización que “pretende transformar el régimen existente en lo que denomina el reino de Dios en la Tierra” y “evitar que el marxismo diabólico se apodere de México”, según sus consignas fundacionales.

Ramón Muñoz Gutiérrez alias Julio Vértiz, fue mano derecha de Vicente Fox en el gobierno que encabezó en Guanajuato y en la Presidencia de la República. Tanto así que incorporó a su gabinete a varios “yunquistas” con la coartada que eran producto de una minuciosa selección de head hunters. ¿Se acuerda?

Luego de hablarle al oído a Fox durante seis años, este hombre fue senador de 2006 a 2012 y fundó la empresa “Centro de Innovación y Paradigmas” que ha firmado jugosos contratos con el PAN (de acuerdo con documentos mostrados por el colega Delgado), para el entrenamiento o adoctrinamiento de sus cuadros políticos y para delinear las estrategias electorales que ha encabezado y encabeza la actual dirigencia de Marko Cortés.

Ramón Muñoz Gutiérrez coordinará desde la mañana de hoy en un hotel Holiday Inn, de avenida Revolución de la CDMX, la reunión denominada “Estrategia para la campaña política de Xóchitl Gálvez” que inició desde ayer en la sede nacional del PAN y que esta tarde clausurará la candidata presidencial del frente Fuerza y Corazón por México.

Estas largas y estratégicas reuniones fueron convocada por Santiago Creel, coordinador de la campaña de Xóchitl. Los dos, al igual que Muñoz Gutiérrez, fueron parte del gabinete de Fox.

En la de ayer participaron, entre otros, Aldo Campuzano, joven comunicador que se ha convertido en una especie de gurú de Xóchitl para redes sociales. Campuzano, recordará usted, comentaba en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, los resultados de la encuestadora que dirige llamada “México Elige” y cuyo mas reciente estudio coloca a Claudia Sheinbaum solo ocho puntos arriba de Gálvez, mientras que la mayoría de los sondeos le dan a la exjefa de gobierno ventajas de hasta 33 puntos porcentuales.

La llegada al equipo de Xóchitl de Campuzano, su socio Sergio Jesús Zaragoza Sicre (quien en 2018 promovió en redes una noticia falsa sobre el entonces candidato presidencial panista, Ricardo Anaya) y Carlos Mandujano, director y fundador de “Cuarto de Guerra”, fue a petición de Pico Covarrubias, un creativo que lleva quince años colaborando con la candidata aliancista.

Otros participantes en la reunión de ayer fueron el propio Santiago Creel, Diana Vega (hija de Xóchitl) coordinadora de los llamadas “Xóchitlovers” junto con Alonso Cedeño, así como Max Cortázar, exvocero de Felipe Calderón, y Felipe González, secretario de Información y Propaganda del comité ejecutivo nacional del blanquiazul.

Ramón Muñoz Gutiérrez también tuvo a su cargo el diseño estratégico de las campañas a seis gubernaturas en 2022 y dos en 2023. No se puede decir que entregó muy buenos resultados. En 2022, Morena ganó cuatro de las seis y en 2003, una de dos. Pero esa una era la joya de la corona, el Estado de México.

Xóchitl rompió el pacto

Dicho en términos periodísticos, Xóchitl Gálvez ganó la primicia al ser recibida primero por el Papa Francisco. Ganó en operación política, pero perdió en confianza al romper un pacto que no la deja bien parada con la Santa Sede.

El pasado martes 13 de febrero, víspera del inicio de la Cuaresma, fue recibida por el jefe de la Iglesia Católica en la Residencia Santa Marta (Domus Sanctae Marthae), aledaña a la Basílica de San Pedro, en Roma; lugar donde ha vivido Francisco desde el inicio de su pontificado y del que casi ya no sale por sus afecciones en las rodillas.

Estuvo acompañada por su esposo Rubén Sánchez Mazo, sus hijos Diana y Juan Pablo Vega Gálvez, así como su coordinador de campaña Santiago Creel, en un encuentro de cuarenta y cinco minutos.

La candidata presidencial aliancista aseguró que ella pagó sus boletos a Roma, procedente de Madrid, donde había sostenido algunas reuniones que ella misma declararía después fueron para “embozar” el principal objetivo de su viaje a Europa, “pedir al Papa Francisco una bendición para México”.

Y, en efecto, todo fue muy sigiloso. Xóchitl explicó en posteriores entrevistas que, desde hace meses, cuando se dio cuenta que podría ser la candidata presidencial, solicitó la audiencia a El Vaticano. Habló de un “amigo” que sirvió de contacto, pero del que no dijo su nombre.

No es que ese amigo sea Creel, pero el coordinador de campaña, todavía como presidente de la Cámara de Diputados, solicitó una audiencia con el Papa y una respuesta parece haber llegado hace unas semanas. A lo mejor por ahí se facilitaron las cosas.

El caso es que, por protocolo, por no parecer estar a favor de una u otra aspirante a la Presidencia de México, el Vaticano (sabedor que un par de días después recibiría a Claudia Sheinbaum) pactó con el equipo de Gálvez no difundir el encuentro hasta que se hubiera concretado la segunda reunión. Por eso no se distribuyeron fotografías. Pero el equipo de Xóchitl filtró vía redes sociales la reunión con Francisco. Rompió el pacto. A ver si no se la cobran como ocurrió en su momento con Marta Sahagún de Fox, quien hizo de todo para salir sola o como esposa del presidente de México con Juan Pablo II, mientras buscaba la anulación de su anterior matrimonio religioso, y nunca lo consiguió.

Reacción rápida ¿y furiosa?

Rápida, pero al final de cuentas tardía, fue la reacción de la candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, a quien nada le gustó que le comieran el mandado.

Sheinbaum tomo el avión a Roma el martes pasado y ayer fue recibida por Francisco, también en la Residencia Santa Marta, inmueble emblemático de los cónclaves papales sucesorios, ya que, en sus 129 habitaciones, distribuidas en cuatro plantas, se hospedan los cardenales electores que en la Capilla Sixtina eligen a los sucesores de Pedro.

Concluida la audiencia privada de casi una hora y en la que, en palabras de Sheinbaum subidas a su cuenta de X, recibió inolvidables consejos de vida, el Vaticano liberó las fotografías de ambas audiencias, de acuerdo con lo pactado.

Llamó la atención que Sheinbaum cerrara así su post en X: “Quiero expresar mi agradecimiento a Héctor y Mauricio Sulaimán, amigos queridos, y a Adrián Pallarols, amigo reciente, la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos”.

Héctor Sulaimán es el presidente en México del consejo asesor de la Fundación del Papa Scholas Ocurrentes una organización internacional de Derecho Pontificio, sin fines de lucro, creada en 2013 por el Papa Francisco que busca transformar la educación y fomentar la inclusión social.

Su hermano, Mauricio Sulaimán es desde hace diez años presidente del Consejo Mundial de Boxeo tras suceder a José Sulaimán, padre de ambos, quien estuvo al frente de él por más de cuarenta años.

Y Adrián Pallarols es un argentino asesor del Consejo Mundial de Boxeo, amigo desde sus tiempos en Buenos Aires de Francisco, al grado tal que lo designó oficialmente orfebre del Papa.

Instantáneas:

1. LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA. A dos días de su realización, las 218 organizaciones convocantes de la sociedad civil confirman la participación en cien ciudades de México y diecisiete de seis países, en la “Marcha nacional en defensa de nuestra democracia”. En la ciudad de México se tiene prevista su confluencia en el Zócalo. No hay cambio en cuanto a quien será el único orador, el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova. Lo acompañarán en el templete, el expresidente del IFE, José Woldenberg, el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, Mariclaire Acosta y Amado Avendaño. No asistirá Xóchitl Gálvez. Ni siquiera fue invitada, como tampoco lo fueron los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD. Ellos están en intercampaña y el objetivo de la marcha no es electoral, es, según dicen los organizadores, la defensa de una causa mayor.

2. LOS LASTRES. Conforme se conocen los nombres de quienes serán candidatos por los distintos partidos, resulta alarmante la cantidad de lastre con el van a cargar. Por el Verde, aliado de Morena, va por una senaduría el exgobernador Eugenio Hernández quien sigue un proceso penal en libertad. ¿No pierde sus derechos políticos? Hernández, por cierto, fue balconeado por el propio AMLO con la llamada que le hizo Elba Esther Gordillo para instruirlo en el fraude del 2006. Otro, candidato a gobernador de Yucatán es Joaquín Díaz Mena, alias El Huacho, expanista y expriista. Ahí mismo, en la tierra del faisán y del venado, Rommel Pacheco, también expanista y ahora candidato de Morena a la presidencia municipal de Mérida, quien casi casi nos hizo recordar la “roque señal” cuando echaron para atrás la reforma energética de AMLO. En Oaxaca, Antonino Morales, exedil priista de San Blas Atempa, famosamente desconocido en la entidad que hoy desgobierna Salomón Jara, quien va como candidato pluri de Morena al Senado. Pero también en el PRIAN hay lastres: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia y exgobernador de Tamaulipas; Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN y autoexiliado por estar acusado de recibir “moches” para aprobar las reformas del Pacto por México; Santiago Taboada, presunto jefe del cártel inmobiliario y hoy candidato aliancista al gobierno de la CDMX; y el propio expresidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de peculado y lavado de dinero en Campeche, entidad que gobernó.

3. BOCANADA. AMLO y todo su gabinete se reunieron ayer en Acapulco en abierto apoyo al trabajo de reconstrucción del puerto que coordina la gobernadora Evelyn Salgado. Hubo buenas noticias para los acapulqueños. Ya abrieron todas las tiendas de autoservicio y las sucursales bancarias. Además, se confirmó la realización de eventos internacionales como el Abierto Mexicano de Tenis que tendrá lugar del 26 de febrero al 2 de marzo.

www.rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC, raulrodriguezcortes.com.mx