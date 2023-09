El Frente Amplio, entre la farsa y la traición

En política la forma es fondo recordaba sabiamente don Jesús Reyes Heroles. Y si aplicamos la multicitada frase del icónico priista a lo ocurrido el miércoles pasado con el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) para designar a su candidata presidencial, encontraremos que el fondo de este este episodio fue que cambió la forma, pero no el fondo.

Así, de risa loca, pero también de decepción infinita al caer en la cuenta de que todo fue una simulación, una decisión cupular pactada antes de someterla a la ciudadana, igual que serán, por lo que alcanza a verse, la encuesta formal y sus cuatro de espejo, que encubrirán el “dedazo” presidencial que finalmente definirá a la candidata o candidato de Morena y aliados.

Vayamos por partes.

El 3 de julio pasado, día en que se anunció una desbandada de priistas encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong y que el FAM abrió el registro de participación en su proceso interno ya con formas y fechas acordadas, AMLO declaró que la candidata sería la filopanista Xóchitl Gálvez, porque desde hacía un mes lo había decidido así Claudio X. González, los de mero arriba, los que aportan dinero para la guerra sucia y los intelectuales orgánicos del grupo conservador. “Lo que quieran apostar”, retó en la mañanera de aquel día.

Aunque la oposición aliancista había copiado a Morena el método de la encuesta, un elemento nuevo abrió una puerta de esperanza a que la decisión tendría un aval ciudadano mediante una especie de elección primaria.

Y así construyeron su narrativa: primero el registro y luego el requisito de las 150 mil firmas con presencia en al menos 17 estados del país. Xóchitl fue la que acopió el mayor número y se le otorgó el excesivo rol de fenómeno político. También salvaron el requisito Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid para dar paso a los foros y a una encuesta que definiría a los dos finalistas. Pero De la Madrid no pasó a la siguiente fase y luego Santiago Creel declinó. Ya no había necesidad de la encuesta para definir a los finalistas. Había que dar paso a los foros nacionales y luego a la aplicación de las encuestas entre los dos finalistas. Su resultado se conocería el domingo 3 de septiembre, mismo día en que se realizaría una elección primaria con los aproximadamente 2.2 millones de personas que se registraron para aportar firmas a sus aspirantes favoritos.

Pero al mal logrado “fenómeno Xóchitl” se le atravesó Beatriz Paredes, quien empezó a crecer en el ánimo del priismo y que valoraba la posibilidad real de ganar, si no las encuestas con un valor de 50%, sí la elección primaria con el valor del otro 50 por ciento .

De manera que desde el sábado 26 de agosto se activó desde Mérida, sede del último Foro Público, el mecanismo para cancelar la elección primaria y el lunes pasado, 28 de septiembre, fecha en que se inició el levantamiento de las encuestas del FAM, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno sorprendió al salir a declarar que tras informes preliminares de los resultados de las encuestas era clara la ventaja de Xóchitl Gálvez y que el tricolor valoraba la posible declinación de Paredes quien respondió que ella iba a seguir hasta el final.

Vino el miércoles 30 de agosto. El Frente Amplio decidió concluir ese día el levantamiento que según los acuerdos debería haber continuado hasta el domingo 3 de septiembre, día de la elección primaria, mientras que el priista Moreno Cárdenas se reunía con los presidentes locales del tricolor, para después salir a adelantar el resultado de las encuestas.

La encuestadora Wise Interactions dio a conocer que su estudio telefónico basado en mil 602 entrevistas daba 59.4% de preferencias efectivas a Xóchitl y 40.6% a Beatriz, con un dato interesante: de cada diez llamadas de los encuestadores solo dos fueron exitosas.

A su vez, Datología (consultora demoscópica ligada al Grupo Reforma), levantó mil 540 entrevistas en vivienda y obtuvo 26.6% de preferencias efectivas para Xóchitl y 20.2% para Beatriz. Más de la mitad de los entrevistados (53%) no manifestó preferencia alguna y el ejercicio tuvo una tasa de rechazo de 55%.

Con esos datos, Moreno Cárdenas bajó a Paredes de la contienda en un mensaje que parecía velorio y en el que no estuvo presente la aspirante tricolor que, finalmente, confirmó su declinación y condicionó su permanencia en el FAM al compromiso de un gobierno de coalición y al contenido de su programa.

Con una sola aspirante en la contienda, la consulta ciudadana, la elección primaria se canceló. El FAM justificó al señalar que esos comicios podrían haber sido infiltrados por el gobierno para manipular su resultado, lo que desacreditó a su propio Comité Organizador y a su mini INE que con exconsejeros electorales en sus filas se había asumido como infalible, pero en el que se corría el riesgo real de que salieran a relucir ilegalidades en el acopio de firmas y conformación de padrón de votantes, poca capacidad logística para poner casillas en todos los distritos electorales, un enorme gasto con cargo a los partidos y, sobre todo, la imposibilidad de controlar y garantizar el triunfo de Xóchitl. Ella, pues, ganó la encuesta, pero AMLO la apuesta.

El proceso de Morena, por su parte, tampoco está exento de simulaciones. Pese a los reiterados señalamientos de López Obrador de que no meterá mano negra y que se acabó el dedazo, nadie en su sano juicio cree a estas alturas que así será.

El levantamiento de las encuestas se ha iniciado y sus resultados se conocerán el próximo miércoles 6 de septiembre. La definitiva será la que levante Moreno y las espejo quedaron a cargo de “Buendía y Márquez”, propuesta por Claudia Sheinbaum; “Rubrum”, propuesta por Marcelo Ebrard; “Focus Asesores”, propuesta de Adán Augusto López; y “De las Heras Demotecnia”, propuesta de Manuel Velasco.

Fuentes cercanas a AMLO aseguran que el presidente aún no toma la decisión final de quien será, pero está claro que nadie más que él tendrá la última palabra.

Lo cierto, le decía, es que cambiaron la forma, no el fondo. Cómo nos cuesta la verdadera apertura democrática.

Instantáneas:

1. FRENO A “ALITO”. La bancada de Morena en San Lázaro finalmente no dejó pasar a Alejandro Moreno Cárdenas ni a nadie que huela a él para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el último año de esta Legislatura que toca al PRI. Primero bateó a Carolina Viggiano, secretaria general del tricolor y luego dieron un rotundo no a “Alito”. La cámara baja será presidida por quien era tercera vicepresidenta, la también priista Marcela Guerra.

2. EN EL SENADO, la mesa directiva será presidida por la morenista Lilia Rivera quien obtuvo 32 votos frente a los 26 que ganó Freyda Anabel Villegas. El camino fue allanado por la mañana con la declinación de la senadora Berta Caraveo.

3.RESPALDO EN GUERRERO. Cheque este dato: de los 8.9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza entre 2020 y 2022 según el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), doscientos mil están en Guerrero. Forman parte, a no dudarlo, del millón cien mil personas que se han beneficiado con 36 programas sociales federales y 55 subprogramas, lo que significa que en aquel estado al menos un miembro de cada hogar guerrerense recibe esos apoyos. De ahí el muy ostensible y manifiesto respaldo que AMLO ha dado a la gobernadora Evelyn Salgado tras conocerse el informe del Coneval. El presidente no solo lo manifestó desde Palacio Nacional, sino que fue hasta Acapulco y de ahí a la costa chica a manifestar su total apoyo a la mandataria, quien en su mensaje destacó que seguirá abrazando la política humanista impulsada desde el gobierno de México.

4. CONTRARÉPLICA. En respuesta a la réplica de Julián Fernández Fernández que de acuerdo con su derecho fue publicada el miércoles pasado en EL UNIVERSAL (Nación A9), me permito ofrecer algunos argumentos y pruebas sobre lo expuesto. Afirma usted que no existen vínculos o acusaciones en su contra por parte empresarios ni medios de comunicación locales, sin embargo, en una búsqueda en los portales de Internet de la prensa local se pueden encontrar diversos reportajes y notas periodísticas que dan cuenta de lo contrario. Me permito anexar un listado breve al respecto: https://www.periodicoquequi.com/2022/06/19/julian-fernandez-hampon-electoral/ , https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Julian-Fernandez-el-fantasma-del-fraude-en-Cancun-20220623-0030.html , https://www.periodicoquequi.com/2022/06/21/julian-fernandez-fernandez-embarra-en-transas-a-mario-delgado/ ,

https://www.periodicoquequi.com/2022/06/22/acusa-julian-fernandez-fernandez-a-mario-delgado/ , https://www.periodicoquequi.com/2022/08/19/se-le-cayo-el-teatrito-a-julian-fernandez/ .

Respecto a su residencia en Quintana Roo, es menester recordar que en marzo de 2022, se celebró una ceremonia de premiación a mujeres que de acuerdo con notas periodísticas contienen declaraciones vertidas por usted durante el evento, así como fotografías en donde aparece y muestra su habitual permanencia en dicha entidad. Me permito adjuntar algunas de las notas que describo:

https://www.24-horas.mx/2022/03/26/mujeres-profesionistas-deportistas-y-activistas-reciben-el-premio-maria-en-quintana-roo/ , https://mayacomunicacion.com.mx/reconocen-trayectoria-de-mujeres-quintanarroenses/ . Incluso la Confederación de Organizaciones y Sindicatos Unidos de México (COSUM) emitió un comunicado oficial en el que señala textualmente que usted “se ha dado a conocer por defraudar a través de una supuesta compañía de estrategia electoral, para lo cual se escuda en supuestos nexos con políticos prominentes. Pero a la vez, busca usar el membrete de esta organización sindical, sin ser miembro de ella y sin estar en alguna Toma de Nota”. Anexo el enlace de la publicación a fin de que pueda corroborar y en su caso desmentir y proceder legalmente contra la organización gremial, quien hace más de un año dio cuenta sobre la situación que se retoma en la columna. A fin de que conozca las acusaciones por parte del gremio, me permito adjuntarla: https://www.facebook.com/CosumNacional/photos/pb.100069352389022.-2207520000/1682559228795486/?type=3. Y respecto al emplazamiento por un Juzgado en España: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=2122 . La columna a la que hace referencia se construyó a partir de entrevistas realizadas a empresarios locales que conocen y lo señalan abiertamente por las acciones que ahí se describen. Algunos están mencionados expresamente en el texto con nombre y apellido, mientras que los que solicitaron el anonimato están amparados por el derecho que goza todo periodista a salvaguardar sus fuentes de información.

