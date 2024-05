Señales de derrota del PAN en Querétaro

La próxima elección de presidente municipal en la histórica ciudad de Querétaro deja ver en el horizonte un posible cambio de rumbo.

Esos comicios prometen ser no solamente una cerrada competencia, sino una batalla ideológica que podría modificar el paisaje político en uno de los bastiones históricos del Partido Acción Nacional.

En la contienda destacan dos candidatos: Felipe Fernando “Felifer” Macías, abanderado de la coalición PRI- PAN-PRD y José María “Chema” Tapia, candidato de Morena-Partido Verde-PT.

Quienes siguen muy de cerca la política queretana vislumbran una sorpresa que podría ser monumental, no solamente para Querétaro sino para el país entero.

Tienen claro que se trata de una elección entre la continuidad y el cambio, igual que en los comicios presidenciales, pero al revés. En los presidenciales la continuidad la representan Morena y la 4T, y la renovación (¿?) la oposición aliancista PAN-PRI-PRD. Mientras que, en la capital queretana, la continuidad son el PAN y sus aliados, y el cambio las fuerzas de AMLO.

El candidato del PRIAN, “Felifer” Macías cuenta con todo el respaldo de su partido, Acción Nacional, que ha gobernado largamente en Querétaro. Pero sus vínculos con personajes como Ricardo Anaya (excandidato presidencial panista que piensa regresar a México una vez que tenga fuero con su ya asegurado asiento pluri en el Senado) han comenzado a ser percibidos negativamente, lo que se suma -según dicho de amplios sectores queretanos- a la falta de soluciones a demandas sociales persistentes, una especie de hartazgo que se refleja en la opinión pública local y que podría ser decisivo en las urnas.

Por su parte, “Chema” Tapia ha emergido y se ha posicionado entre la izquierda como una figura unificadora que ha colocado bajo el mismo estandarte a diversos grupos de ese signo político, algo históricamente difícil en un estado conservador como Querétaro.

Su imagen de hombre de familia le ha ganado el favor del electorado, colocándolo en una buena posición en los sondeos de intención del voto. Ese apoyo refleja un deseo palpable de cambio y una posible fatiga de los votantes tradicionales de Acción Nacional.

La estrategia del PAN durante las últimas semanas se ha centrado en ataques a “Chema” Tapia, entre los que resaltan aspectos negativos de su carrera, no obstante que el equipo de campaña del morenista los ha desmentido o aclarado uno a uno.

Por lo que se ve en los sondeos, esos ataques dirigidos a debilitar a Tapia, al parecer han reforzado su imagen ante los electores, quienes lo perciben como una víctima de una política de descalificaciones sin fundamento.

La última palabra la tendrán los queretanos el día de la elección, pero el panorama sugiere que los esfuerzos del PAN por mantener su bastión en Querétaro podrían tener el efecto contrario al deseado, pues en lugar de consolidar su posición están fortaleciendo al parecer a su oponente.

Si las predicciones de este análisis se mantienen y “Chema” Tapia se alza con la vitoria, presenciaremos no solo un cambio de administración, sino un posible realineamiento político en una de las ciudades más emblemáticas del país.

Este giro podría ser el preludio de futuros cambios en el mapa político nacional y marcaría el inicio de una nueva etapa política en Querétaro.

La dichosa encuesta

La encuestadora Massive Caller dio mucho de que hablar esta semana al consignar en sus encuestas de seguimiento (tracking polls) lo que ninguna otra: 1. Que Xóchitl Gálvez alcanzó a Claudia Sheinbaum y 2. Que la candidata del PRIAN rebasó a la de Morena y aliados.

En la del pasado miércoles primero de mayo dio a la candidata aliancista 38.9% y a la oficial 38.7%, dos décimas de punto de diferencia; y en la del pasado viernes 3 de mayo atribuyó a Xóchitl 40.1% y a Claudia 39.2%, ya nueve décimas de punto de ventaja para la candidata prianista.

Mientras, el promedio de encuestas medido por Polls.mx para el mes de abril da a Sheinbaum 55% de las preferencias, a Gálvez 20% y a Máynez 9%, un diferencial de 35 puntos a favor de la morenista. De las contabilizadas en la referida medición, la que consigna una ventaja menor para la candidata de AMLO es México Elige que da 50.6% a Sheinbaum y 44.4% a Gálvez, es decir, 6.2 puntos de diferencia.

Entre las más confiables y con resultados al jueves 2 de mayo, está C&E (Campaings&Elections México) que da a la morenista 55%, a la aliancista 34% y al emecista 11%.

La encuesta que Massive Caller publicó antes de la que ya consignaba un empate, es de mediados de abril y sus números eran: 40.6% para Claudia y 36.5% para Xóchitl, casi cinco puntos porcentuales de diferencia que la candidata de Fuerza y Corazón por México habría remontado en quince días. No parece verosímil, menos aun si en la diferencia del promedio de encuestas Sheinbaum más que duplica a Gálvez.

De ahí que sea más creíble que estos resultados de Massive Caller formen parte de una narrativa que después del segundo debate de candidatos presidenciales han buscado imponer los estrategas del PRIAN: Que Xóchitl volvió a ser ella misma, que apabulló en segundo debate, que ya alcanzó y que va a ganar, discurso que la realidad parece no avalar, pero que ha dado aire a los alicaídos ánimos de sus seguidores, aunque la mayoría de las encuestadoras vaticinen la victoria de Sheinbaum, a menos que todas las demás encuestas estén “cuchareadas”, término acuñado por AMLO al referirse a las que no le favorecían en pasados procesos electorales.

En defensa de los resultados de Massive Caller, obtenidos como se sabe mediante un sistema robótico que lanza miles de llamadas telefónicas, su dueño y director Carlos Campos ha hecho durante los últimos días un verdadero “road show” mediático, destacando lo que asegura han sido los acertados resultados obtenidos por su encuestadora en anteriores comicios.

Se ha referido, de hecho, a lo que el sitio web de la encuestadora destaca, el haber acertado en 2022 en seis de seis elecciones de gobernador: Aguascalientes (para el PAN), Durango (para el PAN), Hidalgo (para Morena), Oaxaca (para Morena), Quintana Roo (para Morena) y Tamaulipas (para Morena).

Lo que no dijo es que en 2021 se equivocó, por márgenes no menores, en Sonora, Baja California Sur y San Luis Potosí, razón por la cual, tras esos comicios, Carlos Campos debió ofrecer una disculpa pública en un video que en aquel momento se viralizó.

“Es necesario ofrecer una disculpa amplia y sincera y pedir perdón a aquellas personas que creyeron en nuestro trabajo y asumieron como verdaderas nuestras mediciones y lamentablemente estas no reflejaban la realidad electoral que pretendíamos medir”, dijo Campos, un filo panista que fue regidor del blanquiazul en Monterrey.

Por otra parte “México Elige”, encuestadora cuyos resultados sí son considerados en el promedio de encuestas de Polls.mx y que es la que marca la menor diferencia (6.2 puntos) de Sheinbaum sobre Gálvez, al parecer también se estaría sumando a la referida narrativa de triunfo, lo cual tiene lógica porque su director, Sergio Zaragoza, también es filo panista y se asegura que es asesor en la campaña de Xóchitl Gálvez.

En medio del revuelo causado por la dichosa encuesta de Massive Caller, la candidata morenista Claudia Sheinbaum descalificó los resultados y reveló que, en las elecciones de 2018 para jefa de Gobierna, esa empresa se acercó a su equipo de campaña para pedir dinero a cambio de “orientar” resultados.

Instantáneas:

1. ALERTA EN MORENA POR LA CDMX. Por cierto, la encuestadora C&E, una de las reconocidas como verosímiles de la 4T, publicó su más reciente sondeo de preferencias electorales para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todas las alarmas sonaron en el cuarto de guerra de Clara Brugada al conocer el resultado: 41% para la candidata de Morena y aliados y 39% para Santiago Taboada, candidato del PRIAN. Ya es la segunda encuesta que los coloca un empate técnico, pues también la semana pasada Demoscopía Digital atribuyó a Brugada 44.1% y a Taboada 40.2%.

2. LAS ACTAS DE MADRAZO. Quienes gustan de refrescar la memoria en este país en el que tan corta es, no deben ignorar una declaración hecha hace seis años por el excandidato presidencial priista Roberto Madrazo (2006) y traída a cuento en la conferencia mañanera de AMLO el pasado miércoles primero de mayo. Madrazo, en entrevista con Emmanuel Sibila para el programa de la televisión tabasqueña “Telereportaje” reconoció entonces: “… en mis actas (de casillas) Andrés (Manuel) estaba por arriba de Calderón…” ¿Por qué no las ofreciste? preguntaron a Madrazo, a lo que el priista contestó: “porque tampoco me las pidieron”.

3. ESCÁNDALO EN TLALNE. Vaya escándalo en el que está envuelto el candidato a la reelección en la presidencia municipal mexiquense de Tlalnepantla, Tony Rodríguez. Un exdirector de Administración del munícipe y cercano suyo, Luis Antonio Gutiérrez fue baleado y muerto en su automóvil el pasado sábado 27 de abril. La esposa de la víctima, quien lo acompañaba y resultó en el ataque con lesiones por esquirlas de bala, culpó directamente del asesinato al presidente municipal con licencia y ahora candidato a reelegirse por Fuerza y Corazón por el Edomex, y lo responsabilizó por lo que pudiera pasarle a ella o a sus hijas. El viernes en la noche, Adrián Juárez, exdiputado local y ahora integrante de la planilla del candidato morenista, Raciel Pérez Cruz, también responsabilizó a Tony Rodríguez de lo que le pudiera pasar él, porque venía acompañado a Luis Antonio en el proceso de denunciar corruptelas ante el OSFE que señalan que al parecer su usó dinero público para financiar algunas campañas políticas. Ahora falta saber en qué campañas se ocupó ese dinero que ya habría ocasionado una muerte.

4. EL ESTILO DELFINA. Si alguien gobierna en el país con una estrategia de bajo perfil, pero con resultados reconocidos por sus gobernados, esa es la mandataria mexiquense Delfina Gómez. Eso es lo que deja ver al ranking de gobernadores realizado en marzo por Consulta Mitofsky que la coloca entre los mejor evaluados con más de 50% de la aprobación ciudadana. Ella se ubica en el lugar número 15 con 53.3%. Sus resultados contra la inseguridad, comentados aquí en la entrega pasada con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, parecen empezar a contar en el ánimo ciudadano. La disminución referida de la incidencia delictiva obedece al cambio de estrategia implementado por el secretario de Seguridad, Andrés Andrade.

5. ¡AGUAS DANTE! Pareciera que Movimiento Ciudadano va a contrapelo del emecismo en la capital del país. Resulta que Héctor Pablo Ramírez, quien fuera vocero del exgobernador priista Ulises Ruiz y ahora dirige al MC oaxaqueño, se ha convertido en destacado promotor del nepotismo, pues su hijo es candidato de ese partido a la presidencia municipal de la otrora Verde Antequera. Pero también defiende a otros personajes de no muy buena fama. Es el caso de Filiberto Enríquez Martínez, señalado de abuso por varios padres de familia y docentes de la escuela privada a la que asisten sus hijos. El sujeto -aseguran- se escuda en su amistad con Alejandra García Morlán, candidata pluri a diputada por MC. Militantes del partido han señalado también la venta al mejor postor de candidaturas a cargos de elección popular. ¿Estarán enterados de estos negocios Dante Delgado e Ivonne Ortega?

