El desaparecido manual de mantenimiento de la Línea 12 del Metro

Todo apunta a que el desplome de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro se debió a una falla estructural potenciada por la falta del mantenimiento indicado específicamente por los constructores (ICA-ALSTOM-Carso) y no realizada durante el anterior gobierno de la Ciudad de México y lo que va del actual.

El Manual de Mantenimiento Metro Ciudad de México-Línea 12 fechado en octubre de 2012 y entregado cuando la obra entró en operación, advierte en el apartado seis relativo al mantenimiento de la estructura metálica que eventuales daños pueden deberse a defectos inadvertidos durante la construcción o a la falla local por concentraciones de esfuerzos provocadas por asentamientos irregulares de la estructura, cargas extraordinarias de gran peso o sismos de gran magnitud.

De ahí que recomiende que, en caso de presentarse algún sismo de magnitud superior a siete grados, deberá correrse un nuevo ciclo completo de nivelación en las estructuras, desde los bancos BN-17 y BN-20 (Ver documento 1 al final del texto). Los bancos son bases de tierra firme en los que se cimentaron los pilotes de la obra, dada la naturaleza fangosa del subsuelo y que, en este caso, fue traída del Peñón de los Baños.

Desde la inauguración de la Línea 12 hasta la fecha han ocurrido siete sismos de magnitud superior a siete grados: el 20 de marzo de 2012 (7.5), el 11 de julio de 2012 (7.3), el 18 de abril de 2014 (7.2), el 7 de septiembre de 2017 (8.2), el 19 de septiembre de 2017 (7.1), el 16 de febrero de 2018 (7.2) y el 2 de junio de 2020 (7.4).

Según los registros del Sistema de Transporte Colectivo (STC), esos trabajos no se llevaron a cabo. Su anterior director, Jorge Gaviño, solo refiere la realización de un ultrasonido de todas las trabes de acero y columna tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que se detectó falta de anillos en una de las involucradas en el colapso. Sobre el por qué hay un dato, hasta ahora desconocido, a tomar en cuenta: El manual de mantenimiento de la obra civil al que hacemos referencia no fue publicado –como debió hacerse– por Gaviño, ni entregado en 2018 a la administración que hoy encabeza Florencia Serranía. Ella asegura que solo recibió el manual de mantenimiento y operación de la obra electromecánica, no el de la obra civil.

Ambos fueron entregados por el gobierno de Marcelo Ebrard al de Miguel Ángel Mancera el 8 de julio de 2013, según consta en la minuta en la que firman de conformidad el saliente director del Proyecto Metro del Distrito Federal, Enrique Horcasitas Manjarrez y el director entrante de STC, Joel Ortega Cuevas y su subdirector de Administración y Finanzas, Alfonso Suárez del Real, hoy secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum (Ver documento 2 al final del texto).

En la referida minuta Ortega Cuevas firma de recibido una obra que operaba desde el 30 de octubre de 2012 y sobre la cual se reconocían “diversos trabajos faltantes o mal ejecutados… pero que no impiden el servicio regular y seguro de dicha Línea”. Avala, además, la recepción de los manuales de operación y mantenimiento impresos y en archivo magnético, que hoy no están localizables dentro de los documentos públicos del STC y al que tuvo acceso esta columna.

No obstante, ocho meses después, el 12 de marzo de 2014, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera cerró once estaciones de la Línea 12 porque de acuerdo con un informe del entonces director del Metro, Joel Ortega, el desgaste de rodajes, trenes, durmientes y estructuras ponía en peligro la seguridad de miles de usuarios. Durante 20 meses estuvieron cerradas, hasta su reapertura el 20 de noviembre de 2015 una vez concluidos los trabajos de rehabilitación y corrección a que fueron sometidas.

Antes, el 12 de junio de 2014, la empresa francesa SYSTRA, contratada para hacer un diagnóstico de la obra, concluyó que el comportamiento del tramo en viaducto era normal y no había riesgo de desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes por problemas estructurales (Ver documento 3). Entre tanto, un primer informe del grupo asesor técnico de la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 creada por la entonces Asamblea del D.F., descartó que el origen de su problemática tuviera que ver con el proyecto de ingeniería civil (Ver documento 4).

Pero la administración que sí acusó recibo de la entrega del manual de mantenimiento de la obra civil (Mancera-Ortega-Gaviño) al parecer no aplicó sus lineamientos, como tampoco lo ha hecho la nueva administración (Sheinbaum-Serranía) por no haber recibido el manual de marras.

De otros aspectos turbios sobre la Línea 12 del Metro, le contaré en la próxima entrega.

Instantáneas:

1. HORIZONTES. Dicen los enterados que quien ya anda buscando nuevos horizontes políticos es el representante del gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Juan Carlos Hernández Gutiérrez. Cuentan que ya está de tiempo completo en la campaña de la candidata del PAN a la presidencia municipal de Naucalpan, Angélica Moya, porque ya no le ve futuro a su actual jefe, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cómo la estará viendo alguien tan cercano al mandatario desaforado por la Cámara de Diputados, pero no desaforado por el Congreso Local, a pesar de que el rechazo a dar entrada a tal controversia constitucional por el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá parece favorecer a los tamaulipecos?

2. OTRA DE TARJETAS. A pesar de que la alianza opositora PRI-PAN-PRD y los recientes realineamientos políticos borraron lo que hasta hace unos meses parecía el triunfo incuestionable de Morena en la mayoría de las elecciones gubernamentales del próximo seis de junio en 15 estados, donde parece que se consolida el eventual triunfo del candidato del partido en el gobierno es en Baja California Sur. Todos los sondeos favorecen al profesor Víctor Castro y el más reciente, de la encuestadora Demoscopia Digital, le da 40.6% de la intención del voto, mientras que el candidato Francisco Pelayo de la alianza Va por Baja California Sur, Francisco Pelayo obtiene 32.9%. Fue duro el golpe que “El Profe” asestó a Pelayo al presentar denuncia por la compra de votos con la tarjeta Unidos Contigo. ¿Será que, para Víctor Castro como para “ya saben quién”, la tercera es la vencida?

3. ADHESIONES. De la Baja California del sur nos vamos a la del norte. Ya son varios días en los que se hace referencia al llamado “efecto Hank”. Y es que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) sigue cosechando la adhesión a su campaña de diversos grupos sociales y políticos de Baja California. El fin de semana pasado, por ejemplo, Jorge Hank sumó el apoyo de un nutrido grupo de hispanos residentes en California, quienes dijeron no olvidar sus raíces en México y respaldaron la propuesta del empresario y exalcalde de Tijuana: saciar la SED (Seguridad, Educación y Desarrollo) de los bajacalifornianos.

4. REDES. Las redes sociales están jugando un papel determinante en esta elección. Llamó la atención el ejercicio que hicieron los aspirantes más competitivos a la presidencia municipal de Toluca: la transmisión vía redes, el mismo día, pero en diferentes plataformas digitales, de entrevistas en vivo del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Raymundo Martínez Carvajal y el candidato de la alianza Morena-PT, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. El “Monitor electoral Toluca” midió comentarios, reacciones, número de personas que compartieron la transmisión y el interés que generan en la ciudadanía ambos aspirantes y sus propuestas. El resultado –según esa medición– fue una felpa de Martínez Carvajal a Sánchez Gómez, ya que el primero superó al segundo casi nueve veces respecto al número de personas que compartieron la transmisión: 300 frente a 32.

5. DESTAPE. El que no se midió fue el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al ordenar a la diputada tricolor Cynthia López Castro que lo “destapara” como aspirante a la candidatura presidencial del Revolucionario Institucional. Parece olvidar la regla de medir oportunamente los tiempos (faltan tres años) y las enseñanzas del priismo histórico que advertía que “en los tiempos políticos, al que madruga Dios no le ayuda” (Héctor Hugo Olivares Ventura dixit). Nos hace recordar, además, las precipitaciones de Roberto Madrazo que terminaron con su derrota en 2006 y la caída tricolor al tercer lugar, además de que se coloca al imberbe nivel del panista Ricardo Anaya, quien desde ya recorre el país sintiéndose el candidato presidencial blanquiazul.

DOCUMENTO 1

https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/pdf/linea12-1.pdf

DOCUMENTO 2

https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/pdf/linea12-2.pdf

DOCUMENTO 3

https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/pdf/linea12-3.pdf

DOCUMENTO 4

https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/pdf/linea12-4.pdf