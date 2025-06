¿Porqué sigue ganando el populismo?

Leo, con provecho y gran deleite NATO: From Cold War to Ukraine, a History of the World´s Most Powerful Alliance del historiador Sten Rynning, investigador del Instituto Danés para Estudios Avanzados. Es una obra historiográfica magistral, acompañada de fascinantes fotografías que detallan minuciosamente la trayectoria de la alianza militar más poderosa y exitosa en la historia de la humanidad. “Más de mil millones de ciudadanos en las democracias pudieron dormir tranquilos en sus camas porque la alianza atlántica los ha protegido durante décadas” afirma el libro. El autor parte de una premisa fundamental y evidente excepto para el liberalismo contemporáneo. A saber, ningún orden político se sostiene por sí mismo, menos aún por la “fuerza” de las ideas. El orden internacional, cualquiera que éste sea, se sostiene por la fuerza de las armas, indispensables para proteger las instituciones, y más importante, a los individuos. En consecuencia, las instituciones más trascendentes del orden internacional de la postguerra no fueron las financieras (Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial) ni las políticas (ONU), fue la militar. Es curioso, se trata sí de la alianza militar más exitosa de la historia, y sin embargo, nunca ha tenido que entrar en acción de manera integral. Me recuerda aquella frase de Sun Tzu “la mejor victoria es vencer sin combatir.” Y ésa fue la historia de la OTAN, que derrotó a la Unión Soviética sin necesidad de entrar directamente en combate frontal con ella.

Ahora bien, lo mejor del libro son los últimos capítulos. Ahí, Rynning demuestra que la OTAN ya estaba en crisis antes de la primera llegada al poder de Donald Trump. De por sí, la alianza ha sufrido una tensión permanente desde su origen: debatirse entre limitar su radio de acción al campo de batalla europeo, o extender su actividad a otras zonas del planeta. En otras palabras, identificar como enemigo principal a Rusia o a otros países también. Esa tensión ha marcado la institución desde el principio hasta la actualidad. El autor tiene sus preferencias, pero lo relevante para una lectura desde nuestras latitudes es que Donald Trump no puso en crisis a la alianza atlántica, la intensificó. El populismo no crea los problemas, sino que los explota a su favor. No es la causa de las crisis, sino su consecuencia. Esto es lo que el liberalismo contemporáneo no termina (no quiere) comprender. De seguir idealizando el pasado inmediato, se pasa por alto toda la insatisfacción y numerosísimos problemas asociados con el status quo que han creado una marea de indignación planetaria. Igual que los marxistas idealizaban la URSS incluso después de la caída del muro, el liberalismo de nuestro tiempo sigue creyendo que el mundo de la postguerra fría era perfecto. Para efectos del libro de Rynning, Trump no llegó a poner en jaque la OTAN, ya estaba en serios problemas desde hace décadas. Podemos empezar por las diferencias entre los aliados en torno al manejo de la guerra en Afganistán, o bien por

la marcada distancia en términos de gasto militar estadounidense respecto de sus aliados europeos y canadiense. Lo que hizo Trump fue evidenciar violentamente el drama de la OTAN. Más grave aún, podría estar a punto de darle el puntapié final. Ciertamente los populistas se equivocan en casi todos los remedios que proponen, pero aciertan en el diagnóstico y señalamiento de los problemas. Mientras el liberalismo no reconozca esos problemas o de plano se niegue a hacer una autocrítica seria, el populismo seguirá ganando terreno. La gente se inclina por quien, cuando menos, acepta escuchar sus demandas. La sordera e insensibilidad liberal puede ser su sepultura. El drama reside en el orden internacional, pues mientras el liberalismo internacional se rehúse a admitir sus fracasos, Trump y otros como él estarán en condiciones de seguir destruyendo sus instituciones. O más grave, su credibilidad.