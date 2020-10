¿Un militar al relevo de Durazo?

Un general brigadier del Ejército Mexicano en retiro, nos comentan, es quien encabeza la lista de opciones para relevar como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a Alfonso Durazo. Se trata, nos dicen, del experimentado general y maestro en Seguridad Nacional Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de Centros Federales penitenciarios, quien, nos aseguran, tiene todo el apoyo del alto mando militar. El general Martínez estaría al frente de la SSPC, mientras que en esa dependencia el general de Brigada, Luis Rodríguez Bucio, ya se desempeña como comandante de la Guardia Nacional. Nos hacen ver que mientras el actual subsecretario Ricardo Mejía Berdeja es el candidato de los civiles, el general Martínez es la carta de los militares, pues además de que posee una destacada carrera en el Ejército, que pasa por haber estado en importantes mandos operativos, como el de comandante de la 11 Zona Militar, hasta haber sido director del Heroico Colegio Militar, también posee experiencia en tareas de seguridad ciudadana, pues fue secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes hasta mayo de 2018. Muy pronto se conocerá si esta relevante cartera es para los civiles o para los militares.

La gran constructora de México



Poco a poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador está convirtiendo al Ejército Mexicano en una de las principales constructoras del país. Ayer, nos hacen ver, el Presidente instruyó al Ejército para realizar una nueva tarea, por lo que se sumará a las 13 que ya tiene desde el 1 de diciembre de 2018. A partir de 2021 los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzarán con la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. “Ya había un anteproyecto, pero no se concretó en tiempos de otros gobiernos no sé si con Calderón o con el presidente Peña. Se tiene el terreno y lo van a construir los ingenieros militares, igual como se está haciendo el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, nos dicen, el Ejército Mexicano no solo es la Gran Fuerza de México, sino también una de las constructoras más grandes y con mayor trabajo en el país.

El Partido Verde, sabe lo que es obediencia ciega



Los segundos se agotaban y los diputados de Morena se tronaban los dedos porque no les alcanzaban los legisladores para tener el quórum necesario y desaparecer los 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados. La llave para avalar la desaparición de los fondos fue la bancada del Partido Verde. Nos recuerdan que desde el jueves pasado esta fracción decidió no emitir su voto y contribuir, junto con la oposición, a reventar la sesión por falta de quórum. Incluso hay quien dice que el líder del Verde, Arturo Escobar, pactó con sus homólogos de la oposición el no votar como una estrategia para frenar la extinción. Pero este martes dieron una muestra de obediencia ciega al proyecto de la autollamada Cuarta Transformación, pues cambiaron de posición y votaron a favor de que pasara este dictamen. Una vez más, el Partido Verde se colgó una medalla.

Regrese otro día, Doña Olga



Venga otro día, así fue el recibimiento en San Lázaro a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien acudió puntual a su cita para comparecer ante los diputados. La funcionaria federal fue notificada en la puerta del recinto legislativo que la Junta de Coordinación Política decidió por unanimidad posponer para una nueva fecha el encuentro. El hecho llegó a las redes sociales de doña Olga y de la Segob, donde publicaron fotos de ella en entrevista banquetera con los medios y un mensaje del diputado Mario Delgado comunicando la decisión de posponer la comparecencia de la ministra en retiro. La secretaria tuvo que volver por donde vino, con sus papeles en mano, su clásica mascada, cubrebocas y sin saber cuándo deberá regresar a comparecer. El modito es lo que a veces no gusta.