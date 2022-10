¿Secretarias Premier en el gabinete de AMLO?

Quienes ayer estuvieron muy bien atendidas mientras platicaban a 10 mil pies de altura fueron las secretarias de Economía, Raquel Buenrostro, y de Energía, Rocío Nahle. Nos cuentan que las funcionarias tomaron un vuelo comercial de la Ciudad de México a Hermosillo, Sonora, para estar presentes en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y se acomodaron en los asientos 3C y 3F de clase Premier, sitios que supuestamente no caben en la política de pobreza franciscana del gobierno federal. Nos aseguran que las secretarias se sentaron en esos lugares porque ya no había disponibles en clase Turista, no se vaya a creer que fue para disfrutar privilegios que vayan en contra de las medidas de austeridad que promueve el presidente López Obrador. Ajá.

PRIMor del bueno en Durango… ¿para la reforma electoral?

En Durango, a pesar de que gobierna la oposición, la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejó ver coincidencias políticas, por no decir muestras claras de que hay PRIMor del bueno. Nos cuentan que a su llegada al Congreso del estado, don Adán saludó efusivamente a la presidenta del Poder Judicial local, Yolanda De la Torre, quien fue la autora de la iniciativa priista de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028, y a eso hay que sumar que el gobernador Ernesto Villegas y el secretario se caen de maravilla y se deshicieron en halagos mutuos. El dato relevante, nos cuentan, es que don Adán anunció que pronto regresará a aquellas tierras a promover ahora la aprobación de la reforma electoral, con lo que dio por hecho que pasará en el Congreso de la Unión. Y cerró con un “¡Para Durango, todo! ¡Con Durango, todos!” ¿Será que se le cayó el aguijón al alacrán?

El pantano de Layda ya manchó el plumaje de la sucesión presidencial

Nos cuentan que si la ofensiva de Layda Sansores contra Ricardo Monreal buscaba despejar la carrera por la candidatura presidencial de Morena, lo único que logró fue meterla a un pantano y judicializarla. El coordinador de los senadores morenistas cumplió con encarar por la vía judicial el embate de la gobernadora de Campeche, por la exhibición de supuestas conversaciones de don Ricardo con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, obtenidas ilegalmente y además alteradas. Nos hacen ver que a estas alturas ya debe estar claro tanto en Palacio Nacional como en los cuarteles de las corcholatas presidenciales que habrá que “agradecer” a doña Layda que, faltando más de un año y medio, la sucesión del presidente López Obrador ya está marcada, oficialmente, por delitos como el espionaje desde el gobierno y el desvío de recursos públicos con fines electorales, cosas que la llamada 4T juró desterrar para siempre. En esta guerra interna ya no hay plumajes de los que no se manchan.