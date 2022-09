Reaparece Irma Eréndira

No, no piense que Irma Eréndira Sandoval regresa al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que salió al dejar la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) casi por la puerta de atrás. Nos indican que hace unos días el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer la lista de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en ella se encuentra la exsecretaria, para el área de ciencias sociales. Así que si usted es un investigador que aspira a estar en el SNI o si le toca renovar, no se asuste si ve el nombre de la exfuncionaria, quien, por lo demás, ha seguido activa en la batalla política interna entre el grupo moderados de Morena y el de los llamados “radicales”, al cual pertenece, junto con su esposo, el académico John Ackerman.

Lo que prohibirán en la ceremonia del Grito

Nos detallan que la noche del próximo jueves 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia se prevé la asistencia de más de 100 mil personas para participar en la verbena popular que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador y que será amenizada por Los Tigres del Norte. Sin embargo, hay algo que Presidencia de la República informó que no será bienvenido: los drones. Nos adelantan que al ser una zona federal y como medida de seguridad, estos vehículos aéreos no tripulados estarán prohibidos la noche del Grito y el día siguiente en el desfile cívico militar, celebraciones a las que asistirán invitados internacionales.

Últimos intentos por salvar la alianza

Mientras la alianza Va por México pende de un hilo, nos hacen ver que los dirigentes del PAN y PRD han optado por guardar silencio tras la reunión de la bancada de diputados del PRI y su dirigente, Alejandro Moreno, con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Nos comentan que eso se debe a que los líderes parlamentarios en San Lázaro, Jorge Romero del PAN y Luis Espinosa Cházaro del PRD, todavía le están apostando al diálogo, aunque tienen los días contados hasta que el próximo martes y miércoles el tricolor se defina en la votación de la iniciativa para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, presentada por la legisladora del tricolor Yolanda de la Torre. La esperanza muere al último, nos comentan.

Insatisfechos con investigación del caso Ayotzinapa

Nos cuentan que a unos días de conmemorarse un año más de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los padres de familia de los jóvenes permea la insatisfacción contra la manera en que ha llevado el caso este gobierno, porque simplemente no ven avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos, ni tampoco sobre los responsables últimos de la muerte de los muchachos. La anterior gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos hacen notar, dejó casi resuelto el caso. Es más, reveló al autor intelectual de esos crímenes: un sujeto al que apodan “El Patrón”. Para los padres, sólo sería cuestión de que la actual administración le rascara un poquito.