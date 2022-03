Piden vía telefónica apoyar a AMLO en la consulta de revocación

“Que siga la democracia”, una de las organizaciones que impulsa la participación en la consulta ciudadana de la revocación de mandato del 10 de abril, ahora está llamando a los teléfonos celulares de los ciudadanos para “orientarlos” de cara al ejercicio. Nos cuentan que además de los espectaculares que se han colocado en la calle, de las bardas pintadas, y de la campaña que se hace en muchas de las esquinas, ahora también llama por teléfono a los ciudadanos para pedirles que acudan a votar. Nos agregan que, en las llamadas telefónicas “explican” a los ciudadanos la importancia de “ratificar” al titular del Ejecutivo y enlistan muchos de los “logros” de la actual administración federal. Pese a las advertencias del Instituto Nacional Electoral para que no se viole la ley promocionando la consulta, esta ilegalidad continúa. Algunos consideran que este tipo de acciones dan cuenta de que hay mucha preocupación de que se vaya a dar una baja participación ciudadana en esta consulta.

Las dos cachuchas del subsecretario Mejía Berdeja

Horas antes de que se viviera la masacre de Zinapécuaro, Michoacán, que dejó un saldo de 20 muertos, el número dos de la seguridad pública del país, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, fue visto en Coahuila, en donde realizó el sábado una gira para promover la participación ciudadana en la revocación de mandato. Don Ricardo, originario de la Comarca Lagunera, visitó las localidades de Castaños y San Juan Sabinas. Eso sí, aseguran que había pedido licencia para dedicarse a labores políticas. Nos dicen que el interés de Mejía de que Coahuila reporte buenos resultados al presidente en el ejercicio de revocación que se llevará a cabo el 10 de abril, es que espera que se le pague con la misma moneda, y que él reciba apoyo a sus ambiciones políticas. El caso, nos hacen ver, es que la cosa no es tan sencilla, pues difícilmente esa región aportará un número relevante de participantes en el ejercicio. Así que, con la cachucha de político, tiene una misión complicada, y con la de funcionario una misión abandonada.



No es una fake news

No, no es una fake news. En abril, los senadores trabajarán más. Nos explican que incrementarán de dos a tres las sesiones plenarias a la semana, para reponer el descanso de Semana Santa. La idea, sostienen, es sacar adelante el mayor número de iniciativas posibles en las últimas semanas que les quedarán antes del cierre del periodo, el próximo 30 de abril. Y si en San Lázaro la Reforma Eléctrica pasa, será complicado que se discuta y vote en el Senado en este periodo, por lo que podría también convocarse a un extraordinario. Así que, si le comentan que los senadores van a trabajar más, no piense que se trata de una noticia falsa, es la pura verdad.

¿Adiós al horario de verano?

Nos platican que esta misma semana, al interior de la Cámara de Diputados se debatirá un proyecto que plantea la desaparición del horario de verano. Hay quienes sostienen que no hay datos que comprueben ahorros energéticos por esta medida, aunque hay otros que afirman que se alcanza una disminución anual en el consumo de fluido eléctrico del orden de 8 mil millones de kilowatts-hora y que la medida tiene otras implicaciones como el de la seguridad y las operaciones comerciales con socios internacionales. El propio presidente de la República ha expresado sus dudas sobre los beneficios de este horario. El tema pinta para un buen debate.