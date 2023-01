No convence el AIFA a la seguridad de Biden

Nos aseguran que todo apunta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no al Felipe Ángeles, como pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que la llegada el lunes de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al aeropuerto capitalino con una avanzada de elementos de seguridad y vehículos blindados es una fuerte señal de que al Servicio Secreto no le convence el AIFA. Nos hacen ver que el trayecto desde la antigua base de Santa Lucía hasta el centro de la ciudad es muy largo y complicado para mantener seguro en todo momento al presidente de la potencia mundial vecina y que el arribo de la avanzada no tendría mucho sentido si hubiese planes de hacerlo llegar por aquellas tierras ricas en vestigios de mamuts. Lo seguro es que si Biden no aterriza en el Felipe Ángeles, en Palacio Nacional habrá enojo.

Aliados del Presidente quieren más por su apoyo

Nos cuentan que esta semana se definirá si Morena y el Partido Verde van en alianza por la gubernatura del Estado de México, lo cual podría influir en la continuidad de su acuerdo para los comicios presidenciales de 2024. El líder estatal de los verdes, José Alberto Couttolenc, sostiene que su partido está más fuerte que nunca en la entidad, por lo que podrían ir solos. Morena ya designó a Delfina Gómez como su abanderada. Nos hacen ver que no sería la primera vez que el PVEM busca vender más caro su apoyo con la amenaza de ir por su cuenta. El dirigente morenista Mario Delgado dará hoy un mensaje sobre la elección mexiquense. Pronto se verá si se mantiene la unidad entre los aliados del presidente López Obrador al entrar a su quinto año de gobierno. ¿O será que el Verde ya está buscando acomodarse con nuevos colores, como cada sexenio?

Corral se sube a repartir culpas

Tras el motín en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, nos dicen que el exgobernador Javier Corral está aprovechando para desquitarse de la derrota que sufrió con la llegada de Maru Campos a sucederlo en el cargo. Don Javier, nos cuentan, anda diciendo a quien lo quiera oír que la actual gobernadora está propiciando corrupción y enfrentamientos al tener nuevamente a los penales de Chihuahua a cargo del grupo de Eduardo Guerrero Durán y al sostener en altos cargos del poder ejecutivo y judicial a otras personas que, como don Eduardo, son cercanas al exmandatario estatal priista César Duarte. Son las ventajas de haber regresado a ver los toros desde la barrera.

Conservadores contra la marihuana lúdica, en Morena y AN

Nos cuentan que este 2023 en el Senado se intentará destrabar la iniciativa de ley para regular el cannabis, congelada desde 2021. Nos comentan que senadores como el perredista Miguel Ángel Mancera y los morenistas Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero buscan acuerdos para concretar la legislación, a cuatro años de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la marihuana. Sin embargo, nos dicen, hay fuertes resistencias no sólo en el PAN, sino principalmente en la bancada de Morena. ¿Será que por fin le llegará la luz verde a esta vieja propuesta de la izquierda?