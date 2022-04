Ministros gritones

Aunque el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no es tan polémico como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), su creación también fue impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el tema y votará un proyecto de la ministra Norma Piña, que propone declarar la inconstitucionalidad. Al igual que en el caso de la LIE, se requieren ocho votos para que el Padrón sea declarado inconstitucional. Nos hacen ver que, para evitar confusiones, las ministras y los ministros pueden seguir el ejemplo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en la pasada sesión del pleno gritó fuerte y claro el sentido su voto. Algo así como los pequeños “gritones” de la Lotería Nacional, quienes para que no quede duda dicen a todo pulmón el número ganador.

Las expulsiones del PRI en marcha

Antes de que termine el mes, nos dicen, deberán ser expulsados del PRI los campechanos Carlos Miguel Aysa González, y su hijo, Carlos Miguel Aysa Damas. Se espera que mañana, pese a los votos de varios senadores de oposición, el exgobernador sea ratificado por el pleno del Senado y rinda protesta como embajador en República Dominicana, mientras que su hijo se integró a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, tras anunciar su voto en favor de la reforma eléctrica. La que también tiene sus días contados en el PRI, nos dicen, es la cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich, sin embargo, el tricolor aún no ha informado cuándo será expulsada. La exgobernadora de Sonora apareció hace unos días en su primer evento público junto con el embajador en España, Quirino Ordaz —ya expulsado del tricolor—, en la inauguración del Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, en Barcelona.

La cancelación de la reunión de AMLO con famosos y ambientalistas

Sorprendió la cancelación de última hora de la reunión que había sido pactada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de artistas y ambientalistas que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Las versiones son diferentes. El gobierno dijo que varios de los “invitados” anunciaron públicamente que no asistirían, mientras que el grupo de ambientalistas desmintieron esa versión, y aseguraron que el único que descartó su presencia fue el actor Eugenio Derbez. Algunos ecologistas que viven en Quintana Roo, aseguran que ya habían hecho el viaje, cuando la Presidencia de la República anunció su decisión de no llevar a cabo la reunión. ¿Quién dice la verdad y quién no? ¿Cuál fue la verdadera razón para cancelar el encuentro? ¿Quién es quién en las mentiras?

AIFA, vacunas por vuelos

Mientras comienzan a salir y llegar más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la terminal aérea brindará otro tipo de servicio público: el de la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Desde las 8 de la mañana de hoy, y hasta las dos de la tarde, los ciudadanos de 18 años en adelante podrán acudir a la base aérea de Santa Lucía a recibir su dosis de vacuna Astra Zeneca. De paso, los interesados podrían darse una vuelta por el museo del Mamut o de los aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional y ya estando en el lugar incluso tomarse fotos en los famosos baños del AIFA.