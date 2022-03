México sí participará en la prueba PISA, que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Nos confirman que pese a las dudas que había sobre la participación de nuestro país en este ejercicio que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la prueba será aplicada durante las últimas semanas de abril y las primeras de mayo entre estudiantes de tercero de secundaria. La prueba no se aplicó en 2021 debido a la pandemia, y existían versiones de que quizá ya no se volvería a realizar en México. El 24 de marzo el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, nos dicen, recibió las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública para que diseñe la logística para la aplicación de esta prueba, que se hace en México desde el año 2000, y de la que nunca una nación participante se ha retirado. Una buena noticia, pues la medición de calidad educativa permite ubicar deficiencias y trabajar en las mejoras.

Estos senadores sí son ecologistas

Al menos tres de los seis senadores del Partido Verde Ecologista de México, incluido su coordinador, Manuel Velasco Coello, así como Raúl Bolaños Cacho y Gabriela Benavides, se abstuvieron de votar a favor de un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar la comparecencia de funcionarios encargados de la construcción del Tren Maya, ello ante las denuncias de tala de miles de árboles y afectación a ríos subterráneos y cenotes en Quintana Roo. Los tres fueron captados saliendo del salón de plenos para no votar. Solo la también ecologista Alejandra Lagunes votó a favor con la mayoría de los legisladores de oposición. El punto de acuerdo no fue aprobado por dos votos, que también pudieron venir de la oposición, pues no estuvieron, por diversas razones, las senadoras panistas Lilly Téllez y Josefina Vázquez Mota ni la priista Beatriz Paredes. Sin embargo, doña Gabriela, don Raúl y don Manuel, como miembros del Verde, ni duda cabe que están comprometidos a muerte con la conservación del medio ambiente, pero quizá tenían un compromiso y no se pudieron quedar a votar, pero ellos sí son ecologistas, no como esos “artistas pseudoambientalistas” que graban videos para denostar la magna obra.

Por el bien de todos, primero la consulta de revocación

Nos comentan que otro funcionario público que está metido de lleno en la promoción de la revocación de mandato, es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño. Don Leonel está al frente del órgano encargado de coordinar las políticas de seguridad pública entre la federación y los estados. Sin embargo, nos comentan que en estos días ha estado muy ocupado en reuniones con estructuras de la autollamada Cuarta Transformación para la consulta del próximo 10 abril. Incluso, presume en redes sociales reuniones como la que tuvo en Jalisco, con empresarios y diputados para “el próximo ejercicio democrático”. La seguridad que demandan los mexicanos puede esperar, en este momento lo urgente es garantizar que mucha gente acuda a apoyar al Presidente en la consulta, luego ya veremos eso de la pacificación del país.

Peñista busca ayuda ¡de la 4T!

El exdirector de Caminos y Puentes Federales (Capufe) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Benito Neme, al parecer tiene descompuesta la brújula. Nos aseguran que se ha hecho notar en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, buscando el apoyo de cualquier servidor público cercano a la autollamada Cuarta Transformación para que le ayuden a resolver algunas causas pendientes. Sin embargo, nos hacen notar que los expedientes que se han integrado en los juzgados familiares en su contra serían una mina de oro para los sabuesos de la 4T que rastrean casos incómodos de miembros de pasadas administraciones.