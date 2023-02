Nos hacen ver que causó revuelo en las benditas redes sociales la foto del magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña posando con varios "Amlitos" de peluche y acompañado por la abogada morenista Yovanka Cobos. El motivo, según dijeron los protagonistas del video, fue explicar las diferencias entre el uso propagandístico y el “uso ciudadano” de estos peluches. Aunque algunos vieron con buenos ojos la publicación, en la oposición criticaron la actitud del magistrado y señalaron que es por lo menos inadecuada esa confluencia de motivos entre Morena y una de las autoridades que juzga los procesos electorales. La diputada Margarita Zavala de plano dijo que don Felipe se mostró sumiso. ¿Será que ya también habrá magistrados de peluche?



Beatriz Pagés será oradora contra el Plan B

En este espacio le adelantamos que el ministro en retiro José Ramón Cossío será el encargado de emitir un discurso en defensa de la democracia en el templete que se instale frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 26 de febrero. Le decíamos entonces que los organizadores estaban deliberando sobre el perfil de una mujer que acompañara a don José Ramón en la protesta contra el famoso Plan B del gobierno para debilitar al Instituto Nacional Electoral. Nos confirman que la mujer encargada de dirigir unas palabras ese día será la periodista Beatriz Pagés, de quien los organizadores no solo destacan su elección como un asunto de género, sino por el perfil de la expriista quien ha sido crítica del germen autoritario de las modificaciones que pretenden hacerse a la operación del INE y a las reglas de la contienda electoral de 2024.

La información del senador

Nos comentan que ayer fue visto aplaudiendo con mucho entusiasmo un senador morenista en la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco. Se trata de José Narro Céspedes, quien acudió a la conmemoración con otros legisladores de la Comisión de Defensa. Lo que no se supo fue si, aprovechando que estaba con la cúpula de las Fuerzas Armadas, y sobre todo con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, don José les habrá dado a conocer toda la información que tiene sobre la misteriosa desaparición de dos marinos el año pasado, luego de que le fueron asignados para su seguridad, por instrucción de una alcaldesa morenista.

Caravana (y queja) con sombrero ajeno

Nos hacen ver que la rudeza con que salió el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a fustigar a los magistrados que confirmaron un amparo al exmando policial Luis Cárdenas Palomino, para el desbloqueo de sus cuentas bancarias, dejó varias cejas levantadas. Respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, don Pablo acusó desde el foro de la mañanera a los magistrados de proteger no solo a criminales sino especialmente a corruptos. Sin embargo, nos recuerdan, lo que no dijo el morenista es que sus abogados de la UIF no acreditaron ante el juez de amparo que el congelamiento de las cuentas se realizó con base en un requerimiento de las autoridades de Estados Unidos. Es decir, no hicieron bien el proceso. ¿Será por eso que en los circuitos judiciales se comenta que las investigaciones del gobierno federal sobre Genaro García Luna y sus pupilos son en realidad “de chocolate”? Hasta ahora, los hechos indican que sólo los vecinos del norte han llevado a cabo procesos contra el secretario de Seguridad de Felipe Calderón.