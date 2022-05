La pluralidad en EL UNIVERSAL

Arnoldo Martínez Verdugo, dirigente del Partido Comunista, candidato presidencial y artífice de la convergencia de la izquierda, descansa hoy, con justicia, en la Rotonda de las Personas Ilustres. Durante los años 70 escribió en EL UNIVERSAL, el único diario de la época que se atrevió a dar espacio a voces del comunismo mexicano ―como lo ha hecho con múltiples corrientes de pensamiento, pues creemos que la pluralidad construye un mejor país. Esa ruta se abrió desde 1969, con la administración del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, e incluyó a plumas como las de Gilberto Rincón Gallardo, Heberto Castillo o Rosario Ibarra, como bien recordó ayer el presidente López Obrador. La diversidad de las izquierdas, partidistas e intelectuales ha estado, está y seguirá estando aquí por derecho propio y en uso de libertad plena, para orgullo de esta casa editorial. Así ocurre hoy con Alejandro Encinas, Lorenzo Meyer, Sabina Berman, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, y claro, con el cartonista Helioflores, entre otros. Vaya una invitación respetuosa a consultar nuestra hemeroteca centenaria para cualquiera que quiera conocer más de pluralidad periodística.



Se sincera youtuber de la mañanera

A algunos youtubers-gestores “la suerte les sonríe y bien”. Así describió Damián Duarte, del Sonora Power, su participación en la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, misma que subió a su canal de YouTube. Don Damián reconoció que un grupo de extrabajadores, que tiene más de 20 años de haber sido separado de una institución financiera, y que no recibió ni sus jubilaciones ni sus pensiones del IMSS, “me contrató, me contactó”. El gazapo, o confesión de parte, se puede ver en los canales oficiales de YouTube del Gobierno de México y también del propio youtuber, aunque no podrá encontrarlo en la versión estenográfica oficial de Presidencia porque fue “rasurado”. Vaya, como dicen en Palacio Nacional: “lo que no suena lógico, suena metálico”.

El blindaje de la directora del Conacyt

En su afán de defender a la titular de Conacyt, ante su negativa de comparecer en comisiones del Senado, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien, ante las críticas del PRI, e incluso de morenistas por el desdén de la funcionaria, dijo que la Comisión Permanente del Congreso no tiene facultades para conocer ese tema, que sólo corresponde a la Cámara Alta. Nos dicen que propios y extraños hicieron mofa en el Salón de Plenos de los argumentos del veracruzano morenista. Nos hacen ver que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, cuenta con un blindaje de nivel 4, pero de nivel 4T.



Arranca la pelea legal antes de la electoral

En la recta final de la contienda electoral del 5 de junio, la batalla legal iniciará antes que la contienda en las urnas. Esta misma semana, nos comentan, el Instituto Nacional Electoral deberá sesionar para determinar si Morena violó la ley al recibir en actos públicos en el Senado a su candidato en Tamaulipas y su candidata en Aguascalientes. La oposición denunció la presencia de los aspirantes en las instalaciones del Senado como un acto de promoción y acusan que se utilizó la infraestructura y recursos de ese órgano del Poder Legislativo. La bancada de Morena argumenta que sus candidatos no acudieron al Senado a realizar actos proselitistas, sino a denunciar presuntas irregularidades en sus respectivos procesos electorales. Ya se verá quien gana la primera batalla, antes de la guerra del 5 de junio en las casillas.