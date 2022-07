El Presidente ya quiere otra inauguración

Nos comentan que antes de la inauguración de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con los titulares de las secretarías de la Defensa, Bienestar, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en la que puso sobre la mesa lo que es ahora su tema prioritario: el Tren Maya. El Ejecutivo repartió tareas y responsabilidades para que la obra marche sin contratiempos mientras se resuelve el litigio en el Tramo 5, Playa del Carmen-Tulum. El Mandatario, nos cuentan, les expresó su confianza en que pese a los amparos contra la obra, habrá inauguración en diciembre de 2023. Apenas comenzaban las críticas desde la oposición por inaugurar una obra inconclusa y el Presidente ya estaba pensando en cortar el listón del tercero de sus proyectos insignia.

Comen ansias por el encuentro AMLO-Biden

Una de las fechas más importantes en estas semanas será el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. El encuentro binacional ha sido pactado, informado por ambas partes, para este próximo 12 de julio, y la fecha fue reiterada ayer en Tabasco, por el Mandatario mexicano en la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, nos cuentan que en la versión estenográfica de la conferencia mañanera sostenida en la tierra natal de don Andrés, aparece como “11 de julio”. Tal vez el equipo de Presidencia ya está ansioso de que se realice la entrevista, pero de eso a que adelanten las fechas en los documentos de registro oficial de los dichos presidenciales, hay un trecho.

Los Chuchos se miran a sí mismos

Nos cuentan que la corriente Nueva Izquierda del PRD, conocida como Los Chuchos y que controla prácticamente en su totalidad al ya muy reducido partido, tuvo un cónclave para analizar el pasado proceso electoral y lo que debe componerse para las contiendas de 2023 y 2024. Sin embargo, nos hacen ver que la reunión fue más bien un ejercicio de justificaciones y lo que sí hubo fue un cierre de filas con Jesús Zambrano para que se mantenga como dirigente nacional. Nos cuentan que entre los discursos más encendidos a favor de su continuidad estuvo el del coordinador perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. ¿Será que don Luis se ve como heredero político de don Jesús? Falta ver si coincide el llamado Chucho mayor, Jesús Ortega.

Las corcholatas de adelante corren mucho y las de atrás ¿se quedarán?

Nos comentan que en la muy adelantada competencia para la candidatura presidencial de 2024 en Morena hay quienes meten el acelerador y no dejan pasar un fin de semana sin actividades y quienes prefieren reservar energías para el sprint final. El viernes pasado, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se apuntaron en primera fila para la inauguración de Dos Bocas y el que faltó fue Marcelo Ebrard, porque aún no se recuperaba del Covid. Don Adán, tabasqueño que tuvo porra local, parece haberse conformado con esa aparición. Pero doña Claudia agendó para hoy un encuentro con morenistas de Querétaro, en un programa de “charlas a 4 años del triunfo de 2018”. Y Ricardo Monreal, nos hacen ver, sigue pensando en competir, pero no quiere ser corcholata.